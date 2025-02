Die Filiale der Postbank in der Eberhardstraße in Reutlingen ändert ihr Konzept und bietet künftig keine Postdienstleistungen mehr. Aus ihr wird eine reine Beratungsfiliale.

Die Reutlinger Postbank-Filiale bietet künftig keinen Postservice mehr an. Foto: Frank Pieth Die Reutlinger Postbank-Filiale bietet künftig keinen Postservice mehr an. Foto: Frank Pieth

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.