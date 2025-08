Mit Baumverlosung: Kreise Reutlingen startet Aktion »Pflanz mal eine Klimaanlage«

Die Morgensonne scheint durch Baumkronen in einem Waldtstück.

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS REUTLINGEN. In den zukünftig immer heißer werdenden Sommermonaten ist Begrünung ein wichtiges Instrument zur Klimaanpassung. Bäume und Sträucher sorgen für Beschattung und Kühlung an Hitzetagen – insbesondere in Siedlungsräumen. Diese heizen sich im Vergleich zu Naturräumen besonders stark auf. Aus diesem Grund hat das Kreisamt für nachhaltige Entwicklung des Landkreises Reutlingen die Aktion »Pflanz mal eine Klimaanlage« inklusive Baumverlosung gestartet.

Als Schattenspender sorgen heimische Gehölze für Abkühlung und frische Luft, indem sie klimaschädliches CO 2 (Kohlendstoffdioxid) und Feinstoffe binden sowie Sauerstoff produzieren. Auch Vögel und Insekten freuen sich über die Begrünung, die ihnen wichtige Lebensräume bietet. Bei Starkregen hingegen helfen Bäume und Grünflächen dabei, Niederschlagswasser aufzunehmen und die Abflussspitzen zu reduzieren.

Öffentliche Räume eignen sich laut Berhörde leider nicht immer und überall für Baumpflanzungen. Daher seien grüne Privatgärten und Unternehmensflächen besonders wichtig. Bürgerinnen und Bürger, die die Anpassung an den Klimawandel aktiv mitgestalten wollen, können daher im Rahmen der Kampagne einen klimaresilienten Baum oder Strauch für ihren Garten gewinnen.

»Wir möchten mit der Aktion auf die bedeutende Rolle von Klimaschutz und -anpassung für die Lebensqualität in unserem Landkreis aufmerksam machen. Bäume und Sträucher sind wichtige Verbündete, um der starken Aufheizung von Dörfern und Städten entgegenzuwirken«, sagt Klimaschutzbeauftragte Dr. Renate Kostrewa. »Dafür kann jede und jeder im Landkreis durch das Pflanzen eines Gehölzes wirksam werden«.

Der Anmeldezeitraum für die Verlosung läuft noch bis zum 20. September. Finanziell unterstützt wird die Aktion durch die Kreissparkasse Reutlingen. Die Teilnahmebedingungen und das Anmeldeformular finden sich im Internet. (a)

https://eveeno.com/verlosung_WDK