Metzinger Straße in Mittelstadt: Nicht viele Raser erwischt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-MITTELSTADT. Sabine Seidel und Tamara Jetter fanden im GEA-Gespräch drastische Worte. Von 6 Uhr früh bis 8 Uhr sowie nachmittags zwischen 16 Uhr bis 20 Uhr werde die Metzinger Straße in Mittelstadt zur »Autobahn«, berichteten sie. Nur wenige Autofahrer hielten sich dann an die vorgegebene Tempo-30-Beschränkung. Auch nachts würden manche Autofahrer »wie Geisteskranke« durch die Straße rasen, so die Anwohnerinnen. Beide äußerten vor allem Angst um das Wohlergehen ihrer Kinder. Und forderten mehr Geschwindigkeitskontrollen sowie fest installierte Hindernisse gegen Raser.

In der jüngsten Sitzung des Bezirksgemeinderats berichtete Bezirksbürgermeister Wilhelm Haug nun folgendes: Man habe seit der letzten Sitzung, in der die Mütter ihren Unmut kund getan hatten, zwei Mal in der besagten Straße geblitzt. Es habe bei diesen Blitzer-Aktionen allerdings »keine großen Ausreißer« gegeben, so Haug. »Nur einer hat's geschafft, tatsächlich mit 55 Stundenkilometern dort zu fahren.« (GEA)