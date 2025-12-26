Einbrecher stiehlt Bargeld aus Einfamilienhaus in Mittelstadt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Unbekannter ist am Donnerstagabend in ein Einfamilienhaus im Schölderlenweg in Reutlingen-Mittelstadt eingedrungen. Das teilte die Polizei mit. In der Zeit zwischen 17.40 bis 21.55 Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zum Wohnhaus. Nachdem er Schränke durchsucht hatte, entwendete er einen kleinen Bargeldbetrag und flüchtete. Zur Spurensicherung wurden Spezialisten der Kriminalpolizei hinzugezogen. (pol)