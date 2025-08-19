Mehrere Straßen während des Reutlinger Weindorfes gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ab Mittwoch, 27. August, bis Samstag, 13. September, werden in Reutlingen die Zufahrten zum Weibermarkt über die Metzgerstraße, Aulberstraße und Untere Weibermarkstraße mit mobilen Fahrzeugsicherungsbarrieren gesperrt. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Die Wilhelmstraße ist in dieser Zeit ebenfalls zwischen den Hausnummern 99 und 115 nicht befahrbar. Die Oberamteistraße wird beim Zunftbrunnen mit Zufahrtssperren blockiert. Ziel ist es, den Bereich um die Marienkirche und den Weibermarkt für das Weindorf autofrei zu halten. Die Fußgängerwege bleiben offen.

Die Zu- und Ausfahrt in den genannten Bereichen ist während der Dauer des Weindorfs jeweils von Dienstag bis Samstag in der Zeit von 6:30 bis 14:30 Uhr möglich. An Sonn- und Montagen ist beim Weindorf kein Betrieb, daher sind die genannten Straßen an diesen Tagen nicht gesperrt und können wie gewohnt befahren werden. Um die Beeinträchtigungen für die Anwohner möglichst gering zu halten, wird die Schmiedstraße temporär in beiden Fahrtrichtungen geöffnet. Die Anpassung der Verkehrsregelung wird entsprechend ausgeschildert. (pm)