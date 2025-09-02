Markwiesenstraße im Industriegebiet West in Betzingen mehrere Monate gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ab Montag, 8. September, bis voraussichtlich Freitag, 28. November, saniert das Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt die Fahrbahndecke in der Markwiesenstraße im Industriegebiet West in Betzingen. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Von den Straßenbauarbeiten betroffen ist der Abschnitt zwischen der Aspenhaustraße West und dem Kreisverkehr Jettenburg. Der betroffene Bereich ist in dieser Zeit voll gesperrt.

Die Maßnahme ist in drei Bauabschnitte unterteilt. Während der einzelnen Bauabschnitte wird jeweils eine Hälfte der Zufahrten zu den angrenzenden Seitenstraßen offengehalten. Der Verkehr wird dabei über eine Baustellenampel geregelt. Der Gehweg bleibt während der gesamten Bauzeit offen und wird als gemeinsamer Geh- und Radweg ausgeschildert. (pm)