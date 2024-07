Leitplanken und Blendschutz: Bauarbeiten an B28 beim Reutlinger Gaskessel

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Seit Anfang der Woche laufen auf der Bundesstraße 28 zwischen der Anschlussstelle Betzingen und dem dortigen Ortseingang von Reutlingen Straßenbauarbeiten. Am Dienstag kam es dort im Berufsverkehr nach 8:30 Uhr zu einem kurzen Rückstau in Richtung Tübingen, weil während der Arbeiten nur eine Fahrspur in Richtung Reutlingen freigegeben ist. Die Autofahrer konnten sehen, wie sich die Männer in ihren leuchtend orangefarbenen Arbeitsanzügen an den Leitplanken zu schaffen machten.

»Wir sind gerade dabei, das sogenannte Fahrzeugrückhaltesystem, also das, was landläufig als Leitplanken bezeichnet wird, zu erneuern und zu modernisieren«, erklärt Tobias Halm, der Leiter des Kreisstraßenbauamtes auf Anfrage des GEA. Zur Modernisierung gehören neben neuen Metallpfosten, die gerade in den Boden gerammt werden, und neuen Leitplanken auch ein modernes Blendschutzsystem.

Bauarbeiten dauern voraussichtlich noch eine Woche

Davon sollen Radfahrerinnen und Radfahrer auf dem asphaltierten Weg direkt neben der B28-Fahrbahn profitieren. »Da die Radfahrer nur ein paar Meter neben der autobahnähnlichen B28 unterwegs sind, wurden sie auch immer wieder von den Scheinwerfern der Autos und Lastwagen geblendet. Das soll dann der Vergangenheit angehören«, so Tobias Halm.

Das soll jetzt zügig in den nächsten Tagen geschehen. Bis Mittwoch, 17. Juli, sind die Bauarbeiten an der B28 geplant. Um den Berufsverkehr möglichst nicht zu behindern, sind die Arbeitszeiten zwischen 8.30 und 18 Uhr angesetzt. In dieser Zeit ist nur eine Fahrspur frei. »Es ist möglicherweise auch dann mit Behinderungen zu rechnen«, gibt Halm zu bedenken. Die neuen Leitplanken und den Blendschutz wird es nur auf dieser Seite der Bundesstraße geben. (GEA)