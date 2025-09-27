Landkreis Reutlingen nimmt im Oktober an Schritte-Challenge teil

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Landkreis Reutlingen beteiligt sich an der Schritte-Challenge der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK BW). Bei dem landesweiten Wettbewerb treten zahlreiche Kommunen gegeneinander an – mit dem Ziel, im Alltag möglichst viele Schritte zu sammeln. Im vergangenen Jahr waren 600 Teams aus 29 Kommunen dabei. Der Landkreis Reutlingen war mit 273 Personen und 26 Teams vertreten und erreichte mit durchschnittlich 263.827 Schritten den 16. Platz.

Die Schritte-Challenge 2025 läuft den ganzen Oktober. Sei es auf dem Weg zur Arbeit, beim Einkaufen oder beim Spaziergang durch die Natur: Jeder Schritt zählt. Mitmachen können Familien, Freundeskreise, Nachbarn, Vereine oder Kollegenteams. Dabei treten die Teams gegen andere aus dem Landkreis Reutlingen und ganz Baden-Württemberg an.

Die AGFK BW und die teilnehmenden Kommunen wollen mit der Schritte-Challenge einen Beitrag für mehr Bewegung, Gesundheit und Gemeinschaftsgefühl leisten. Gleichzeitig leistet Zufußgehen einen Beitrag zum Klimaschutz und spart CO 2 -Emissionen ein. In Kombination mit Bus und Bahn können so auch weitere Strecken zurückgelegt werden.

Die Schritte-Challenge ist für alle Altersgruppen geeignet und die Teilnahme kostenlos. Die Anmeldung läuft über die zentrale Webseite der Mitmach-Aktion. Dort werden alle wichtigen Infos zur Challenge sowie die Verlinkung zur verwendeten »Teamfit«-App dargestellt. Nach der Registrierung in der App können Teilnehmer über einen Code einem bestehenden Team beitreten oder selbst ein neues Team gründen. Die App verfügt über einen integrierten Schrittzähler, ermöglich aber auch die Erfassung durch gängige Fitness-Tracker.

Über die Live-Rangliste lässt sich jederzeit verfolgen, wie das eigene Team abschneidet. Die Teilnehmer mit den meisten Schritten (erster bis dritter Platz) erhalten einen Gutschein für eine (Fuß-) Massage im Wert von 30 Euro bei einem Massagestudio ihrer Wahl. (eg)

www.allesgeht-bw.de