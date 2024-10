Kurzfristige Teilsperrung der Reutlinger B28 in Richtung Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Kurzfristig musste das städtische Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt die rechte Fahrspur der Schieferstraße/B 28 in Fahrtrichtung Metzingen, auf Höhe der Abfahrtsrampe nach Sondelfingen, auf einer Länge von rund 30 Metern sperren. Das gab die Stadtverwaltung am Freitagnachmittag bekannt. Grund für die Sperrung ist ein beschädigter Fahrbahnübergang an der Straßenbrücke Schieferstraße über die Sondelfinger Straße. Weil ein Teil des Übergangs fehlt, ist die Verkehrssicherheit in diesem Bereich beeinträchtigt. Die Dauer der Sperrung ist noch nicht absehbar, da die Reparatur durch eine Spezialfirma ausgeführt werden muss. (pm)