Kreis Reutlingen füllte die Staatskasse 2018 mit 1,26 Milliarden Euro

KREIS REUTLINGEN. Den Mittelstandsbauch abschmelzen und die kalte Progression abbauen – das sind zwei politische Schlagworte, die sich in Zahlen fassen lassen: Rund 42,18 Millionen Steuernzahlende haben nach ihren zuletzt erfassten Steuerzahlungen 318,30 Milliarden Euro über die Lohn- und Einkommensteuer bundesweit in die Staatskasse eingezahlt. Von denen kamen 148 228 Steuernzahlende aus dem Kreis Reutlingen und füllten das Säckel mit 1,26 Milliarden Euro.

So weit, so einfach. Allerdings nur scheinbar: Denn es ist ja nicht so, dass hierzulande alle Steuernzahlende gleichbehandelt werden. Hier greift nämlich das Prinzip »Starke Schultern sollen mehr tragen«. Und starke Schultern haben aus Sicht der jahrzehntelangen Steuerpolitik alle, die über 50 00 Euro Einkommen pro Jahr (aus welcher Quelle auch immer) anmelden. Ihre Zahl beträgt im Kreis Reutlingen 45 934 Steuernzahlende, und ihr Beitrag liegt bei 1,03 Milliarden Euro. Damit haben diese Steuerzahlenden der Zahl nach einen Anteil von 30,99 Prozent an den veranlagten Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen. Sie bezahlen aber 82,13 Prozent des Steueraufkommens.

Belasteter Mittelstand

Das mag sich zunächst beeindruckend lesen. Dass es aber, wenn man die Einkommensklasse 35 000 Euro bis 50 000 Euro noch dazunimmt, die zum Teil ja auch schon über dem bundesweiten Durchschnittseinkommen von 42 000 Euro liegt, dann noch mal plus 11,04 Prozent sind und damit alle Anteile zusammengerechnet 93,18 Prozent ergeben, macht die Dimension der Steuerbelastung für den gern gelobten Mittelstand richtig deutlich.

Basis dieser Aussagen sind die Lohn- und Einkommenssteuerdaten von 2018. Dieser zeitliche Abstand erklärt sich, weil die erfassten Lohn- und Einkommensteuerfälle erst abgeschlossen sein müssen, um bundesweite Vergleichbarkeit herstellen zu können. Und vier Jahre dauert ein strittiger Steuerfall schon mal, also gibt es erst dann verlässliche Zahlen.

Deswegen gibt es vorher auch immer nur die Werte der berühmten Steuerschätzungen. Was die endgültigen Daten in der Regionaldatenbank Genesis jetzt ermöglichen, ist beispielsweise die Aussage, dass der »Gesamtbetrag der Einkünfte« der 148 228 Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen im Kreis Reutlingen 2018 bei 6,83 Milliarden Euro lag, von denen insgesamt 1 255,42 Millionen Euro Steuern zu zahlen waren, während im Vergleichsjahr 2010 insgesamt 136 926 Lohn- und Einkommensteuerpflichtige insgesamt 4,79 Milliarden Euro einnahmen und davon 810,43 Millionen Euro Steuern zahlten.

Die durchschnittlichen Einkünfte lagen 2018 bei 46 067 Euro. Die durchschnittliche Steuer pro Steuerzahlenden lag bei 8 470 Euro. Der durchschnittliche Steuersatz lag bei 18,39 Prozent. Aber wie gesagt sind solche Durchschnittswerte mit Vorsicht zu genießen, weil sie die breite Spreizung der Einkommensklassen und die Entwicklung bei den Einkommen vernachlässigen.

Die Zahl der Steuerzahlenden in der Einkommensklasse 15 000 bis 30 000 Euro wuchs im betrachteten Zeitraum von 19 589 Steuerpflichtigen um 43,59 Prozent auf 28 127. Ihre Steuern summierten sich auf 45,86 Millionen Euro (2010: 55,42 Millionen Euro), lagen also niedriger.

Hier macht es Sinn, den Betrag pro Steuerzahlenden zu errechnen, um beide Entwicklungen zu betrachten: 2010 lag der Durchschnittsbetrag je Steuerzahlenden bei 2 829 Euro, während der Betrag 2018 mit 1 630 Euro deutlich niedriger lag. Was darauf hinweist, dass in dieser Einkommensklasse schon in den letzten Jahren vorgenommene Entlastungen wirksam wurden.

Nach Klassen betrachtet

In der Einkommensklasse 30 000 bis 125 000 Euro wuchs die Zahl der Steuerzahlenden im betrachteten Zeitraum von 56 440 Steuerpflichtigen um 29,59 Prozent auf 73 141. Ihre Steuerzahlungen ergaben insgesamt ein Aufkommen von 701,66 Millionen Euro. (2010: 494,30 Millionen Euro), wuchsen also parallel ebenfalls. 2010 betrug der Durchschnittsbetrag je Steuerzahlenden 8 758 Euro, während er 2018 auf 9 593 Euro kam.

Wird nur die Einkommensklasse 50 000 bis 125 000 Euro betrachtet, ergibt sich, dass die Zahl der Steuerzahlenden wuchs: von 25 676 Steuerpflichtigen um 51,20 Prozent auf 38 821. Ihre Steuerzahlungen ergaben insgesamt ein Aufkommen von 528,18 Millionen Euro. (2010: 337,92 Millionen Euro), wuchsen also parallel ebenfalls. 2010 betrug der Durchschnittsbetrag je Steuerzahlenden 13 161 Euro, während er 2018 rund 13 605 Euro ausmachte.

Bleibt noch die Zahl derer, die im Kreis Reutlingen über 125 000 Euro als Einkommen anmeldeten. Sie wuchs in dieser Zeit von 3 215 Steuerpflichtigen um 121,24 Prozent auf 7 113. In die Steuerkasse zahlte diese vergleichsweise kleine Gruppe insgesamt 502,94 Millionen Euro ein. (2010: 255,42 Millionen Euro), Das ist ein Anstieg um 96,91 Prozent beziehungsweise 247,52 Millionen Euro. Diese Gruppe trug damit allein 40,06 Prozent der Steuerlast. 2010 lag der Durchschnittsbetrag je Steuerzahlenden bei 79 447 Euro, während er bis 2018 auf 70 708 Euro sank. (teb)