Kreative Vielfalt im Reutlinger Breuninger Schaufenster

REUTLINGEN. Von Mai bis Oktober will die StaRT GmbH mit dem Projekt »Unser Vielfalt-lingen« neues Leben in die Reutlinger Innenstadt bringen: Acht Schaufenster in der Breuninger-Immobilie verwandeln sich in kreative Ausstellungsflächen – gestaltet von den Menschen aus Reutlingen selbst.

Ob Schulen, Vereine, Künstler, soziale oder kulturelle Initiativen: Alle, die Lust haben, ein Stück Reutlinger Vielfalt sichtbar zu machen, können mitmachen. Ziel des Projekts sei es, nicht nur Reutlingen optisch aufzuwerten, sondern sie als Ort für Teilhabe, Austausch und Inspiration zu nutzen, teilt die Stadtmarketing und Tourismus Reutlingen GmbH (StaRT) mit.

StaRT sucht aktuell noch Gestalter, die eines von drei wechselnden Schaufenstern für jeweils einen Monat bespielen möchten. Die Bewerbung sei unkompliziert: Wer eine Idee hat, kann sie über das Online-Formular auf nurlieben.de einreichen. Eine Jury wählt die Konzepte aus, die ihren Beitrag zur bunten Schaufensterlandschaft leisten dürfen.

»Wir möchten den Menschen in Reutlingen eine Bühne geben – kostenlos, mitten in der Stadt und offen für jede kreative Idee«, sagt Sara Ullmann, Projektverantwortliche im Citymanagement von StaRT. »Ob Kunst, Musik, Sport, Bildung oder Mitmachaktionen – was zählt, ist die Begeisterung, Reutlingen gemeinsam zu gestalten.« (a)

