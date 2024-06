Kommunalwahl in Reutlingen: Größte Wahlbeteiligung in Reicheneck

Wahlsonntag in Reicheneck.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REICHENECK. Klein ist das Dorf, groß die Wahlbeteiligung: Auch beim jüngsten Kommunalvotum stellt Reicheneck wieder alle übrigen Reutlinger Bezirksgemeinden in den Schatten. Denn satte 69 Prozent der stimmberechtigten Bürger haben am vergangenen Sonntag – wie vor fünf Jahren – den Weg zur Urne gefunden und ihre neue Polit-Vertretung gekürt. Wobei vor allem einer der insgesamt zwölf nominierten Kandidaten ganz weit oben in der Wählergunst rangiert.

Ulrich Altmann heißt der erneute Abräumer der Kommunalwahl, der nun seine dritte Legislaturperiode antreten wird. Mit 442 Kreuzchen kürten ihn die Reichenecker zu ihrem Stimmenkönig, gefolgt von Bettina Binder (363 Stimmen) und Clemens-Daniel Digel (363). Was die personelle Besetzung des neuen Gremiums betrifft, hat sich nach dem Urnengang doch einiges geändert. Immerhin drei neue Kräfte sind fortan in den Reihen der örtlichen Kommunalpolitiker vertreten.

Gewählt wurden: Ulrich Altmann 442, Bettina Binder 363, Clemens-Daniel Digel 363 (neu), Sascha Gerlach 311 (neu), Dieter Kehrer 367 und Birgit Krause 349 sowie Gisela Rasche 234 (neu).