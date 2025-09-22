Kolonne von Feuerwehr und THW unterwegs: Übung im Reutlinger Stadtgebiet

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Mittwoch, 24. September, rollt gegen 20 Uhr eine ungewöhnlich lange Kolonne von Einsatzfahrzeugen durch das Reutlinger Stadtgebiet: Die Feuerwehr Reutlingen, bestehend aus haupt- und ehrenamtlichen Kräften, trainiert gemeinsam mit dem Technischen Hilfswerk (THW) das Fahren im geschlossenen Verband.

Die Kolonne startet in der Kernstadt und führt über Mittelstadt, Oferdingen, Altenburg und Rommelsbach. Ziel der Übung ist es, das Fahren in der Kolonne zu trainieren und gleichzeitig die Abläufe bei überörtlichen Einsätzen zu erproben. Für die Bevölkerung besteht kein Grund zur Sorge, es handelt sich um eine reine Ausbildungsmaßnahme.

Autofahrerinnen und Autofahrer sollten unbedingt folgende Regeln beachten: Eine Kolonne gilt im Straßenverkehr als ein Fahrzeug. Das bedeutet unter anderem, dass alle Fahrzeuge der Reihe eine rote Ampel passieren dürfen, wenn das erste Fahrzeug noch bei Grün gefahren ist. Gleiches gilt für Vorfahrtsregelungen und Kreisverkehre. Außerdem darf die Kolonne nicht durch Einscheren unterbrochen werden und darf nur als Ganzes überholt werden. Da die Fahrzeuge außerorts meist langsamer unterwegs sind, bittet die Feuerwehr um Geduld. (GEA)