Klirrende Kälte auf dem Weg nach Reutlingen

REUTLINGEN. Wer dachte, dass die vergangenen Tage schon ziemlich kalt waren, muss sich auf etwas gefasst machen. »Das Wochenende wird klirrend kalt«, sagt Thomas Schuster vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Laut dem Wetterexperten kann es in Reutlinger und Umgebung nachts auf bis -11 Grad abkühlen. »Auch tagsüber wird es kaum über den Gefrierpunkt gehen«, sagt Schuster. So ein »Eistag«, bei dem die Temperaturen immer unter Null bleiben, werde Reutlingen wohl am Samstag erwarten. Womöglich bleibe es aber auch schon heute so kalt. Auf der Alb wird es noch eine Spur kälter: »Hier wird Tageshöchstwerte von - 3 Grad geben«, sagt Schuster.

Zustande kommt das kalte Wetter durch ein Hochdruckgebiet, das sich von Norden ausbreitet, so der Wetterexperte. Dieses bringt kalte Polarluft mit. Weil der Himmel in der Nacht zusätzlich aufklart, strahlt die Erdwärme ungehindert ins All ab - die Temperaturen sinken weiter.

Vorerst kein Schneefall

Mit Schnee ist allerdings erst einmal nicht zu rechnen. Am Freitag und Samstag gebe es viel Sonne und nachts einen sternenklaren Himmel. Das ändert sich erst zum Ende des Wochenendes. »Neuer Niederschlag kommt am Sonntag. Da kann dann alles mit dabei sein«, so Schuster. Schnee, Regen, aber auch gefrierender Regen. »Die Situation wird sehr gefährlich durch den Frost.« Abends besteht die Gefahr von Glatteis.

Milder wird es dann wieder nächste Woche. »Nachts wird noch leichten Frost geben, aber tagsüber klettern die Temperaturen über die Null«, sagt Schuster. Dabei werde es immer wieder Schauer geben, teilweise könne man mit Schnee rechnen. Die Schneefallgrenze werde bei 400 bis 600 Metern liegen. (GEA)