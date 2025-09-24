Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Kino-Quiz: Gutscheine für das Reutlinger Cineplex zu gewinnen

Zwölf Fragen über Reutlinger Kinos müssen im Quiz der Woche beantwortet werden, damit es die Chance auf einen von zehn attraktiven Preisen gibt. Diesmal gibt Gutscheine für das Cineplex-Kino in Reutlingen im Wert von bis zu 50 Euro zu gewinnen.

Reutlingen hat eine bewegte Kino-Geschichte hinter sich. Wie gut kennen Sie sich mit ihr aus? Foto: dpa/GEA-Repro
REUTLINGEN. Immer wieder wurden Kinos totgesagt, doch weder Videos noch Streaming konnten den Zauber gemeinschaftlichen Filmeschauens ablösen. Immerhin zwei existieren heute noch in Reutlingen. Wie gut kennen Sie sich mit den ehemaligen und heute noch existierenden Filmtheatern aus? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz der Woche! Wer alle Fragen beantwortet, hat die Chance auf einen Gutschein für das Cineplex Reutlingen als Preis: einen im Wert von 50 Euro, vier im Wert von 25 Euro und fünf im Wert von 10 Euro. Viel Erfolg!

