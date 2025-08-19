Kicker, Tischtennis, Mühle: Neue Spielgeräte auf dem Platz beim Reutlinger Rathaus

OB Thomas Keck, Mitarbeiter des ZiZ-Teams und der Abteilung Grünflächen und Umwelt haben die Tischtennisplatte hinterm Rathaus eingeweiht. FOTO: STADT

REUTLINGEN. Tischtennis spielen, am Kicker den Ball rollen lassen oder eine Runde Mühle unter freiem Himmel genießen – all das ist seit ein paar Wochen hinter dem Reutlinger Rathaus möglich. Mitten im Herzen der Stadt ist ein neuer Treffpunkt für Bewegung und Begegnung entstanden.

Oberbürgermeister Thomas Keck hatte es sich nicht nehmen lassen, die frisch installierten Geräte persönlich einzuweihen mit einem symbolischen ersten Ballwechsel an der Tischtennisplatte.

»Die Innenstadt braucht Orte, die zum Verweilen oder einfach zum Spielen einladen«, betonte Keck. »Solche Angebote stärken das Miteinander und bringen Leben in die Stadt.«

Tischtennisschläger, Bälle, Kickerbälle und Mühlespielfiguren können seit gestern während der Öffnungszeiten des Rathauses gegen eine Pfandgebühr ausgeliehen werden. Wer möchte, kann selbstverständlich auch eigenes Zubehör mitbringen. Demnächst kommen außerdem zwei Picknicktische hinzu.

Sie runden das Angebot ab, sollen den Platz zusätzlich aufwerten und noch mehr Aufenthaltsqualität schaffen. Finanziert wurde das Projekt über das Bundesprogramm »Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren« (ZiZ). (eg)