Keck über Schließung von Breuninger: »Schwerer Schlag für Reutlinger Innenstadt«

REUTLINGEN. Die Nachricht kam überraschend und ist für viele Reutlinger ein Schock: Mode-Unternehmen Breuninger macht seine Filiale am Marktplatz Ende 2024 dicht. Auch Oberbürgermeister Thomas Keck bekam die Nachricht erst am Mittwochmorgen übermittelt, schreibt die Stadt Reutlingen in einer Presseerklärung. Demnach habe Breuninger-Geschäftsführers Edgar Lehmann dem OB telefonisch über die Schließung informiert.

Keck: »Schwerer Schlag für die Reutlinger Innenstadt«

»Zweifellos ist dies ein schwerer Schlag für die Reutlinger Innenstadt, der Auswirkungen auf den verbleibenden Handel und das Stadtbild haben wird. Diese Nachricht wirft viele Fragen auf, die zum jetzigen Zeitpunkt noch schwer zu beantworten sind«, sagt Keck und ergänzt: »Zunächst einmal sind unsere Gedanken bei den 128 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die von der Schließung unmittelbar betroffen sind.«

Als Frequenzbringer und Aushängeschild der Reutlinger Innenstadt werde das Modehaus Breuninger eine bedauerliche Lücke hinterlassen. Auch das jahrelange herausragende Engagement des Geschäftsführers Edgar Lehmann bei RTaktiv, der Interessengemeinschaft der Reutlinger Einzelhändler für die Weiterentwicklung der Reutlinger Innenstadt, werde der Stadt fehlen.

Handel hat mit veränderten Gegebenheiten zu kämpfen

Nicht nur in Reutlingen hat der Handel mit veränderten Gegebenheiten zu kämpfen. Immer mehr Online-Angebote verändern das Kaufverhalten der Menschen. »Schließungen namhafter Filialisten und großflächiger Textileinzelhändler wie Galeria Kaufhof, Hallhuber oder Gerry Weber dokumentieren diese Entwicklung nicht nur hier bei uns, sondern in vielen weiteren Städten Deutschlands«, führt Keck weiter aus. Hier in der Region komme mit der zunehmenden regionalen Konkurrenz noch ein weiterer Faktor hinzu.

»Der Wandel unserer Innenstädte bleibt dabei nicht aus. Wir müssen darauf reagieren und sie von reinen «Einkaufsmeilen» hin zu multifunktionalen Zentren für Wohnen, Leben und Arbeit, aber auch für Freizeit, Entspannung und Genuss weiterentwickeln.« Die Stadt Reutlingen begleite diesen Trend sehr aktiv, unter anderem mit dem Förderprogramm ,Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren' (ZIZ) des Bundes.

Stadt Reutlingen will Schließung kompensieren

»Wir werden auch weiterhin eng mit allen beteiligten Akteuren zusammenarbeiten und schnellstmöglich Maßnahmen definieren, um ergebnisorientiert auf alle Entwicklungen reagieren zu können. Unsere Innenstadt als lebendiges, attraktives und modernes Zentrum zu erhalten, das die Bedürfnisse und Anforderung sowohl der Reutlingerinnen und Reutlinger als auch der Besucherinnen und Besucher von außerhalb erfüllt, hat für uns weiterhin höchste Priorität.« Die Stadt Reutlingen werde größte Anstrengungen unternehmen, diese neuerliche Hiobsbotschaft der Schließung eines namhaften Händlers im Sinne der aktuellen Entwicklungen zu kompensieren. (GEA)