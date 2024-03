Breuninger schließt Mode-Haus in Reutlingen Ende 2024

Das Modehaus Breuninger am Reutlinger Marktplatz

REUTLINGEN. Schlechte Nachrichten für Reutlingen: Das Stuttgarter Fashion- und Lifestyleunternehmen Breuninger schließt sein Haus in der Innenstadt zum Jahresende 2024. Das teilt das Unternehmen in einer Presseerklärung mit. »Stetig rückläufige Besucherzahlen und damit verbundene Umsatzrückgänge des Reutlinger Hauses zwangen das Unternehmen zu der Entscheidung, den Standort nach über 25 Jahren nicht mehr weiterzuführen«, heißt es in der Mitteilung.

Was passiert mit den Mitarbeitern?

Weiter heißt es: »Trotz intensiver Bemühungen konnte der negative Trend der letzten Jahre, bedingt durch die abnehmende Attraktivität der Innenstadt und des starken Wettbewerbs in der Region, nicht umgekehrt werden. Das Unternehmen ist sich seiner Verantwortung bewusst und unterbreitet allen Mitarbeitenden in Reutlingen die Möglichkeit zur Weiterbeschäftigung in anderen Breuninger Häusern.«

Im August vergangenen Jahres wurde bereits bekannt, dass Breuninger sein Sportgeschäft in der Reutlinger Metzgerstraße aufgibt. Der Mietvertrag mit den Eigentümern endet zum 30. November 2024. Das Sportsortiment sollte ins Haupthaus am Marktplatz integriert werden. Dadurch sollten Synergien entstehen. Ob der komplette Rückzug aus Reutlingen damals schon eine Option war, ist nicht bekannt.

»Eine solche Entscheidung fällt nie leicht. Wir wissen um den großen Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Reutlingen. Sie haben sich mit Herz und Hand gegen den Trend gestemmt. Wir hoffen, dass möglichst viele Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit eines Standortwechsels annehmen«, wird Breuninger-CEO Holger Blecker in der Meldung zitiert.

Management prüft Nutzung der Immobilie

Mit dem Betriebsrat habe die Geschäftsleitung bereits Gespräche aufgenommen. Ziel sei es, für Mitarbeitende, für die ein Standortwechsel aus persönlichen Gründen nicht infrage kommt, die Trennung fair und so sozialverträglich wie möglich zu gestalten.

Für die zu Breuninger gehörende Immobilie prüfe das Management derzeit verschiedene Optionen einer anderen, möglicherweise gemischten Nutzung, etwa als Büro- und Handelsimmobilie. Ebenso wäre eine Teilnutzung für Freizeit- oder Gastronomieangebote möglich.

Breuninger-CEO: »Reutlingen ist ein Einzelfall«

Das stationäre Geschäft und das inspirierende und vielfältige Einkaufserlebnis bleibe weiterhin einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren für Breuninger. »Es ist wichtig zu erkennen, dass der Erfolg im Einzelhandel immer mit den lokalen Gegebenheiten verbunden ist. Reutlingen ist ein Einzelfall. Wir sind hundertprozentig vom stationären Geschäft überzeugt und treiben gleichzeitig die digitale Transformation von Breuninger voran. Multichannel-Department-Stores sind ein wichtiger Teil der Zukunft des Einzelhandels«, so Holger Blecker. (GEA)

