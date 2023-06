Junge investiert sein »Konfi-Geld« ins Reutlinger Tierheim

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/HECHINGEN. Eine noble Geste: Konfirmand Tobias Heck aus Hechingen spendete einen Teil seiner Konfirmations-Geschenke an das Reutlinger Tierheim. Insgesamt im Wert von 300 Euro tätigte er Sach- und Geldspenden an den Tierschutzverein Reutlingen und Umgebung: »So etwas ist nicht selbstverständlich und wir alle waren sehr gerührt, als wir davon erfuhren«, heißt es im Facebook-Beitrag des Vereins.

Tobias Heck bekommt Führung durchs Tierheim

Und der Verein dankte dem jungen Hechinger nicht nur in den sozialen Medien für die »großartige Geste«: Zusammen mit seinen Eltern und seinem Bruder erhielt er eine Führung durch das Tierheim und damit viele Einblicke in die wertvolle Arbeit des Vereins. So konnte er sehen, wo das Geld überall benötigt werde und dass die »Sachspenden sinnvoll eingesetzt werden«, wie es aus dem Tierheim heißt.

Tierheim-Sprecherin: »Tobias hat sich wirklich Gedanken gemacht«

»Er hat bewusst Sachspenden eingekauft, weil er den Tieren etwas mitbringen wollte.« Kuschelige Fleece-Decken, Futter und Spielzeug – »Tobias hat sich wirklich Gedanken gemacht«, freut sich Heidi Renner, Sprecherin des Tierheims.

Junger Sickinger ist selbst Katzenbesitzer

Bei der Führung konnte der junge Sickinger unter anderem eine Schildkröte und eine Katze mit Glasaugen auf dem Arm halten. »Das war für beide Seiten ein schönes Erlebnis«, hält Renner fest. Auf das Reutlinger Tierheim als Spendenempfänger sei der Katzenbesitzer wohl über den Kontakt seiner Mutter oder über die wiederholten Spendenaufrufe auf Facebook gekommen. (ZAK)