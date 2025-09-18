Freie Fahrt für Radler durch den Reutlinger ZOB?

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die neue Task-Force-Chefin Susann Schäfer und Baubürgermeisterin Angela Weiskopf erläutern, was in nächster Zeit zur Verbesserung der Reutlinger Radinfrastruktur vorgesehen ist.

Lindachknoten

Zuletzt wurde eine geplante Fußgängerbrücke am Lindachknoten, die auch für die Radfahrer Verbesserungen an der prekären Stelle bedeutet hätte, aus finanziellen Gründen gekippt. Die Grünen forderten eine Schmalspurlösung – ohne Brücke. Verbesserungen soll es 2026 in jedem Fall geben, verspricht Task-Force-Chefin Schäfer: »Wir prüfen das intensiv.«

Situation ZOB/Tübinger Tor

Genutzt wird er von den Radlern schon längst: Doch wann wird der Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) offiziell für sie freigegeben? »Wir prüfen das und finden 2026 eine Lösung«, verspricht Baudezernentin Weiskopf. Ganz trivial ist dieses Thema nicht. Voraussetzung sei unter anderem eine neue Signalisierung an der Karlstraße. Am Fußgänger-/Radler-Engpass vorm Tübinger Tor bei der Zählstation wird es in der Weiterführung dieser Hauptradroute wohl keine Veränderung geben: »Dort müssen die Radler ihre Geschwindigkeit anpassen«, so Weiskopf.

Abstellplätze in der Altstadt

Schon an Wochentagen sind in der Innenstadt die Abstellflächen für Räder oft belegt, samstags findet sich kaum eine Möglichkeit, das Rad ordentlich anzuschließen. Problematisch ist dies gerade auch für Lastenradfahrer und Eltern mit Kinderanhänger. Die Task Force habe in jüngster Zeit bereits 119 neue Plätze in der Innenstadt geschaffen, sagt Angela Weiskopf. Im »Mobilitätskonzept Altstadt«, das bis Jahresende vorgestellt werden soll, ist auch das Fahrradparken Thema. Eine Idee daraus: An den Wochenenden sollen Teile der Rathaustiefgarage als Radgarage dienen.

Grünpfeil für Radfahrer

An vier Stellen in der Innenstadt dürfen Radfahrer bei Auto-Rot rechts abbiegen. Warum nicht überall? Auch dies stelle »rechtlich hohe Anforderungen«, sagt Susann Schäfer. »Wir gehen einmal durch die Stadt und schauen, wo es zusätzlich möglich wäre«.

Alle Einbahnstraßen freigeben?

Warum werden nicht alle Einbahnstraßen in der Stadt für Radler freigegeben, damit sich die Autofahrer dran gewöhnen? In Bremen ist das schon so, weiß die Baubürgermeisterin. In Reutlingen hegt man dafür keine Sympathie. Es werde »Straße für Straße« abgewogen. Das Ordnungsamt erteile dann die Freigabe.

Radschutzstreifen/Fahrradstraßen

Viel Platz, wenig Schutz: Gerade in breiten Straßen könnten neue Schutzstreifen aufgemalt werden – etwa in der Kaiserstraße. Geht nicht, sagt Schäfer. In 30-Zonen sind neue Schutzstreifen nicht erlaubt. Verbesserungen wird es auf der Steinenbergstraße geben. Radler dürfen dort künftig die Busspur nutzen. Zur Einweihung des Landratsamtes vorgesehen: Es läuft die Planung für eine Verbindung über Bahnhof-, Stuttgarter und Ludwig-straße. Angedacht ist eine Temporeduzierung auf 30 oder ein Radschutzstreifen. Auf der Hauptradroute Betzingen – Freibad soll die August-Bebel-Straße optimiert werden eventuell als Fahrradstraße. Unter den Linden kommt im Bereich der Haltestelle die Bordsteinabsenkung.

Querung Altstadt

Metzger-, Kanzlei- und Oberamtei werden »optimiert«,sagen die Planerinen, um eine Querung anzubieten. Eine Lösung für die neuralgische Stelle, die Überfahrung der Fußgängerzone Wilhelmstraße, ist allerdings weiter unklar.

Zu enge Aufstellflächen

Um Ausfallstraßen zu überqueren, nutzen auch Radfahrer die Ampelbereiche. Doch die Furten sind mitunter so schmal, dass schon normale Fahrräder kaum drauf passen – ganz zu schweigen von Lastenrädern oder Bikes mit Anhänger. Beispiel: Die Mittelinsel auf der B 464 im Dreiecks-Bereich Marktstraße/Albstraße/Römerstraße. Das Problem ist in der Verwaltung bekannt. Absehbar werde es jedoch keine Änderung geben. Aufwendige Arbeiten wird es gerade auch an der Bundesstraße nicht geben,solange unklar ist, wie die Stadtbahntrasse dort verläuft.

Beschilderung bis 2027

Wo geht's eigentlich lang? Die Gesamtbeschilderung der Stadt mit den grün-weißen Hinweisen für Radler steht schon lange auf der Agenda. Bis 2027 soll sie nun umgesetzt werden. (GEA)