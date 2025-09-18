»Vermessung« für Model-Job: Reutlinger wegen sexueller Belästigung verurteilt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Not einer Studentin auf Wohnungssuche hat ein 45-jähriger Mann aus Reutlingen offenbar schamlos ausgenutzt. Als eine 21-Jährige völlig erschöpft nach einer langen Reise einfach nur einen Schlafplatz wollte, überredete sie der 45-Jährige wohl zu einer »Vermessung« – angeblich um zu testen, ob sie als Model für Hugo Boss infrage käme. Dabei soll er mehrfach gegen ihren Willen ihre Brüste berührt haben. Vor dem Reutlinger Amtsgericht bestritt der Angeklagte am Donnerstag die Vorwürfe. Doch Richter Richard Ries verurteilte ihn wegen sexueller Belästigung zu einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen à 15 Euro.

Angefangen hat alles mit einem Inserat. Die junge Frau aus Russland stand kurz vor Studienbeginn in Tübingen. Für die ersten drei Wochen fand sie jedoch keine Unterkunft. Auf dem Portal »WG-gesucht« stieß sie auf das Angebot des Mannes. Das eigentlich ausgeschriebene Zimmer war schon belegt, stattdessen bot er ihr einen Schlafplatz in seinem eigenen Schlafzimmer an. »Ich hatte keine andere Option«, sagte sie. Über 24 Stunden war sie unterwegs gewesen – von Moskau über Istanbul, Belgrad und Stuttgart nach Reutlingen. Der Angeklagte holte die völlig erschöpfte Frau am Bahnhof ab. Während er am Abend noch in die Sauna ging und Wein sowie Snacks einkaufte, schlief sie in seinem Bett ein. Von da an weichen die Versionen der beiden auseinander.

Angeklagter erhebt selbst Anschuldigung

Er habe sie nicht vermessen, beteuerte der Angeklagte – er habe lediglich mit einem Handy-Ladekabel an ihm selbst gezeigt, wie das bei Models funktioniere. Tatsächlich war er bis vor einem Jahr als Anprobe-Model bei Hugo Boss tätig. Diese testen Kleidungsstücke für die Designer auf Passform und Tragekomfort, ohne auf dem Laufsteg zu stehen. Man habe sich normal unterhalten, sie habe fast allein eine Flasche Wein ausgetrunken. Er selbst wollte mit dem Zimmerangebot nur kurzfristig etwas Geld verdienen, da er hoch verschuldet ist und derzeit nicht seiner selbstständigen Tätigkeit als Lieferfahrer nachgehen kann. Die Vorwürfe seien erfunden. In Russland sei es üblich, Männer mit falschen Anschuldigungen unter Druck zu setzen, um Geld zu erpressen, so der in Kasachstan geborene Angeklagte.

Die junge Frau schilderte es völlig anders. Der Mann habe sie geweckt, Wein eingeschenkt und behauptet, er könne für Hugo Boss Models vermitteln. Zum Beweis habe er ihr gemeinsame Fotos mit bekannten Models gezeigt. Dann habe er vorgeschlagen, ihre Maße zu nehmen. Obwohl sie gar nicht als Model arbeiten wollte, ließ sie es geschehen. Dabei habe er versucht, ihre Hose herunterzuziehen. Sie hielt sie fest. Dann habe er ihr T-Shirt hochgeschoben und mehrfach mit seinen Fingern über ihre Brustwarzen gestrichen – trotz ihres klaren Hinweises, dass sie nichts darunter trug.

Junge Frau flüchtet zu Freundin nach Tübingen

Später im Bett habe er sie von hinten umarmt. »Da bekam ich endgültig das Gefühl, dass ich belästigt werde«, sagte die 21-Jährige. In Panik habe sie sich auf die Toilette geflüchtet und einer Freundin in Tübingen per Messenger geschrieben, was passiert war. In den Nachrichten berichtete sie auch von gedimmtem Licht und angezündeten Kerzen. Unter Tränen sei sie mitten in der Nacht zu einer Bushaltestelle gelaufen, wo sie schließlich von ihrer Freundin und deren Vater abgeholt wurde. Am nächsten Tag brachte der Vermieter der Freundin die junge Frau zur Polizei.

Während die Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe beantragte, forderte Verteidiger Harald Stehr Freispruch. Die Studentin habe die Vermessung nicht klar abgelehnt, zudem hätten die Chatprotokolle eher von Unbehagen wegen des gemeinsamen Schlafplatzes und einer »aufkommenden Romantik« gehandelt. Richter Ries sah das anders: »Ziemlich offensichtlich, dass es sich nicht so abgespielt haben kann, wie der Angeklagte es dargestellt hat.« Für die Version der Geschädigten sprach die detaillierte Aussage, die zudem sofort eine Freundin informiert hatte. Schwer wog die Vorstrafe des Mannes. Schon 2021 war er wegen sexueller Belästigung verurteilt worden – ebenfalls, weil er einer Frau eine »Vermessung« für Hugo Boss vorgegaukelt und sie dann unsittlich berührt hatte.

»Offensichtlich haben Sie nichts daraus gelernt«, wandte sich Richter Ries am Ende des Prozesses direkt an den Angeklagten: »Wissen Sie noch, was ich Ihnen bei der letzten Verurteilung gesagt habe? Tschüss – und hoffentlich nicht auf Wiedersehen. Das sage ich Ihnen auch heute.« (GEA)