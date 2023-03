Jugendticket des Verkehrsverbunds Naldo: Starke Nachfrage

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Beim Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau (Naldo) gibt es seit dem 1. März das Jugendticket BW. Schüler, Auszubildende, Freiwilligendienstleistende und Studierende unter 27 Jahren und Menschen bis zum 21. Lebensjahr können damit rund um die Uhr und in ganz Baden-Württemberg unterwegs sein. Das Naldo-Jugendticket BW kostet umgerechnet nur einen Euro pro Tag, also 365 Euro im Jahr. »Wir freuen uns, dass sich schon jetzt so viele junge Menschen für dieses neue Ticket entschieden haben«, so Naldo-Geschäftsführer Christoph Heneka.

Das Ticket richtet sich an rund 30.000 Schüler, mehrere Tausend Auszubildende und Freiwilligendienstleistende und etwa 37.000 Studierende im Verbundgebiet. Diese wurden in den vergangenen Wochen über das neue Angebot informiert. Bestehende Abos wurden auf das Jugendticket BW umgestellt.

Start zum Monatsersten

Studierende erhalten das Jugendticket BW semesterbezogen, dabei wird der Solidarbeitrag im Preis berücksichtigt. Schüler, Auszubildende und Freiwilligendienstleistende mit Wohnort, Schul-/Ausbildungsort beziehungsweise Freiwilligendienststelle im Stadtgebiet Tübingen erhalten das Jugendticket BW günstiger. Das Jugendticket BW ist eine gemeinsame Initiative des Landes, der Land- und Stadtkreise und der Verkehrsverbünde. Das Land übernimmt 70 Prozent der Gesamtkosten, 30 Prozent tragen die vier Naldo-Landkreise Reutlingen, Sigmaringen, Tübingen und der Zollernalbkreis. Der Start ist zu jedem Monatsersten möglich, der Mindestbezug ist ein Jahr. Zuständig für den Vertrieb ist der jeweilige Verkehrsverbund vor Ort. (eg)

www.naldo.de/jugendticketbw/