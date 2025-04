Jugendliche von Ten Sing liefern in der Reutlinger Kreuzkirche ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein bisschen Nervosität sah man den Jugendlichen an – kein Wunder, denn sie haben sich ein Jahr lang auf diesen Abend vorbereitet. Unter dem Motto »World full of Colors« traten rund 35 Jugendliche von Ten Sing Reutlingen in der evangelischen Kreuzkirche auf. Ein Chor gab Hits von Coldplay, Sigrid und Stefanie Heinzmann zum Besten, dazwischen: Tanzeinlagen, ein Theaterstück und ein Moderations-Quartett.

Seit 2013 besteht Ten Sing in Reutlingen beim Evangelischen Stadtjugendwerk (ESJW) und den evangelischen Kirchengemeinden Reutlingen Süd und Neue Marienkirchengemeinde. Das Konzept ist simpel: Die Jugendlichen sollen sich musisch-kulturell ausprobieren und neue Leidenschaften und Fähigkeiten entwickeln. Dass das Projekt von einem christlichen Träger veranstaltet wird, ist kein Zufall. »Ten Sing eröffnet für Jugendliche einen Raum, in dem sie den christlichen Glauben kennenlernen und neue Perspektiven für ihr Leben gewinnen können«, erklärt Tabea Bülow, Diakonin beim ESJW und eine der beiden hauptamtlichen Leitungspersonen.

Chor vereint Interessen

Das geschehe niederschwellig – etwa durch kurze Impulse zu Lebensthemen. Im Mittelpunkt stehe nicht die religiöse Belehrung, sondern das Vorleben und Erleben eines wertschätzenden Miteinanders. Ein gemeinsamer Chor vereint die unterschiedlichen Interessen. Denn was die Jugendlichen teilen, ist die Leidenschaft für Musik, die Gemeinschaft und das Rampenlicht. Dabei alle unter einen Hut zu kriegen, ist nicht immer einfach.

Daniel (19) leitet den Chor. Für ihn sei es herausfordernd, für alle Jugendlichen mit ihren verschiedenen Interessen und Niveaus spaßige und anspruchsvolle Chorsätze zu schreiben.

Die Kreuzkirche Reutlingen war für die Show fast nicht wiederzuerkennen. Schon Tage vorher verwandelte ein Team die Kirche in eine professionelle Veranstaltungshalle. Linus (17) leitet das Technikteam und sieht es als dessen Aufgabe, den Werken der Jugendlichen eine professionelle Bühne zu bieten. Dass sich die Jugendlichen selbst um alles kümmern, gehört hier zum Konzept. Tabea Bülow erklärt: »Ten Sing läuft nach dem Leading from Behind Prinzip.« Sie und ihr Kollege Florian Kern geben inhaltlich und strukturell wenig bis gar nichts vor. »Die endgültigen Entscheidungen werden von den Ehrenamtlichen oder den Teilnehmenden selbst getroffen und dann auch von allen gemeinsam getragen.«

Das alles macht Spaß. Doch dass die Jugendlichen auch ernste Botschaften vermitteln wollen, lassen sie etwa in ihrem Theaterstück durchblicken. Es geht um verschiedene Gemüsesorten in einem Beet. Der Eigentümer will das Beet zubetonieren. Das Gemüse wehrt sich und kämpft sich durch den Beton zurück ans Sonnenlicht. »Bunte Farben sind viel schöner als grauer Beton«, so Helena (17). Die Jugendlichen wollen den Gedanken auf die Menschen übertragen. Die Gesellschaft sei nur stark, wenn sie vielfältig ist.

Wer älter als 13 Jahre ist und diese Gemeinschaft und die Möglichkeiten bei Ten Sing kennenlernen möchte, ist zur Schnupperprobe am Freitag, 2. Mai, um 18.30 Uhr in die Kreuzkirche Reutlingen eingeladen. (eg)