Jugend musiziert: 71 Talente aus der Region treten im Landeswettbewerb an

REUTLINGEN. Der 60. Regionalwettbewerb Jugend musiziert der Landkreise Tübingen, Reutlingen und Zollernalb wurde Ende Januar mit 219 Teilnehmern in 130 Wertungsspielen ausgetragen. In Tübingen, Pliezhausen, Metzingen, Bad Urach, Pfullingen und Balingen herrschte gespannte Wettbewerbsatmosphäre. Die Region Neckar-Alb gilt als eine der Hochburgen unter den baden-württembergischen Jugend-Musiziert-Regionen. 71 Wertungen erzielten eine Weiterleitung in den Landeswettbewerb. Nachdem in den letzten Jahren die Teilnehmerzahlen in der Region entgegen des Bundestrends stabil waren, ist der Rückgang der Teilnehmer jetzt auch in der Region angekommen. Mit einem Rückgang um knapp 20 Prozent fiel sie 2022 besonders stark aus. Bei aller Sorgfalt sind aufgrund der Komplexität Fehler in der Liste leider nicht ausgeschlossen. Korrekturen oder Nachmeldungen können bis Samstag, 11. Februar, per E-Mail an die GEA-Lokalredaktion geschickt werden. (GEA)

