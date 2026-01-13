Junge Männer geraten an Reutlinger Bushaltestelle in Streit: Pfeffersprayeinsatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern ist es in der Nacht zum Dienstag an einer Bushaltestelle in der Ringelbachstraße gekommen. Gegen 0.20 Uhr war die Polizei von einem Zeugen alarmiert worden. Beim Eintreffen der Polizeibeamten trafen diese auf einen 19-Jährigen, dem im Verlauf der Streitigkeiten Pfefferspray ins Gesicht gesprüht wurde.

Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Die anderen Beteiligten, bei denen es sich wohl um vier, dem Opfer zumindest teilweise bekannte Männer handeln soll, waren bereits geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und dem Ablauf der Auseinandersetzung aufgenommen. (pol)