Reutlinger Kitagebühren werden erhöht statt gesenkt

Der Haushaltsentwurf sieht auch für Eltern eine Mehrbelastung vor: Das Besuchsgeld soll um 7,3 Prozent steigen. Dabei hatten viele gehofft, dass die Gebühren sinken oder wenigstens stagnieren.

REUTLINGEN. Es ist ein Haushalt der Grausamkeiten, ein Streichkonzert, das schmerzt. Vereine, Kultur, Sozialverbände, Bezirksgemeinden und viele mehr werden in diesem Jahr die klamme Finanzsituation der Stadt zu spüren bekommen. Verzweifelt wird nach Einspar- oder Einnahmemöglichkeiten gesucht. Und zwar überall.

Dabei werden auch Familien mit Kindern im Kita-Alter verstärkt zur Kasse gebeten. Erneut, würden diese wohl sagen. Denn: Die Reutlinger Kitagebühren sind im Vergleich so hoch wie sonst fast nirgends im Land, die Eltern haben sich schon vor längerer Zeit Hilfe suchend an alle Parteien im Gemeinderat gewandt. Dessen Mitglieder erkannten die Not der Eltern und überlegten, wie man mit den Gebühren nach unten kommen könnte. Schließlich, so die Befürchtung der Politik, könnte dies auch negative Folgen für das Ansehen der Stadt haben, die sich so in ein wenig familienfreundliches Licht rückt.

Im Mai 2024 beschloss der Gemeinderat deshalb, dass die Gebühren bis September 2025 nicht weiter erhöht und danach für einige Einkommensgruppen sogar gesenkt werden. Wobei man nach wie vor im Vergleich mit anderen Städten im oberen Bereich liegt, weshalb viele Eltern die leise Hoffnung hegten, dass sie eventuell noch mehr entlastet werden - entsprechende Anträge der meisten Fraktionen lagen dazu auch vor. Allerdings konnte keiner mehrheitlich beschlossen werden.

Umso größer ist nun das Entsetzen, dass die Gebühren in diesem Jahr wahrscheinlich erneut steigen sollen - statt zu sinken. »Wir haben etwas fassungslos von den Plänen erfahren«, sagt Dr. Benjamin Mück, Vorstandsmitglied des Reutlinger Gesamtelternbeirats (GERK) auf Nachfrage des GEA. Zwar gebe es bei den Eltern »ein gewisses Verständnis«, dass man die Gebühren in dieser Situation nicht weiter senken könne oder möchte. »Das wäre ein schönes Zeichen gewesen«, sagt Benjamin Mück, allerdings sei dies angesichts der Haushaltslage nicht zu erwarten gewesen. »Aber die geplante Erhöhung kann nur ein schlechter Scherz sein«, so das Fazit des Elternbeirats.

Um 7,3 Prozent soll das Besuchsgeld steigen. Damit folgt die Stadtverwaltung der Empfehlung der kommunalen Landesverbände und Kirchen, die dies in der Landesrichtsatzerhöhung vorschlagen. Für den städtischen Haushalt werden dadurch in den Jahren 2026 und 2027 Mehreinnahmen von jeweils 620.000 Euro erwartet. »Darüber hinaus soll das Verpflegungsgeld für das Warmessen beim städtischen Träger erhöht werden«, erklärt Sozialamtsleiter Joachim Haas auf Nachfrage des GEA. Das bedeute Mehreinnahmen von jeweils 200.000 Euro pro Jahr. Geld, das die Stadt dringend benötigt, um einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können.

Die Betroffenen werden nun zumindest auf einen Kompromiss drängen, der so aussehen könnte, dass es wenigstens nicht teurer wird als bislang. Dafür sollen möglichst viele Eltern mobilisiert werden, die sich an Verwaltung und Gemeinderäte wenden und die vielleicht auch eine Petition starten.

Eine weitere Sorge, die die Eltern und den Gesamtelternbeirat umtreibt, sind die geplanten Personaleinsparungen bei den städtischen Mitarbeitern. Sollten die anvisierten zehn Prozent auch für Erzieherinnen gelten, könnte dies an die Qualität der Betreuung gehen, fürchtet Mück. Die Forderungen anderer Stadtoberhäupter, etwa aus Tübingen oder Esslingen, mit den Standards in der Kinderbetreuung nach unten zu gehen, um zu sparen, fände er dramatisch. »Ein Bildungsauftrag kann so nicht erfüllt werden«, prophezeit er, solche Vorschläge könne nur jemand machen, der noch nie mit kleinen Kindern gearbeitet habe. Er sei froh, dass von solchen Überlegungen in Reutlingen nichts bekannt sei.

Die Fraktionen äußern sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht zum Haushaltsentwurf, den die Verwaltung vorgelegt hat. SPD, Grüne und FWV haben auf eine entsprechende Anfrage geantwortet, dass sie sich vorerst intern abstimmen und beraten müssten. Der Haushalt soll im März verabschiedet werden. »In dieser ernsten Lage wollen wir die Zeit nutzen, um die Konsolidierungsvorschläge abzuwägen, bevor wir unsere Position zu einzelnen Maßnahmen - zu den Kita-Gebühren wie auch zu anderen - festlegen«, ergänzt Dr. Karsten Amann von den Grünen. Helmut Treutlein betont, dass »das Thema viele Menschen in der Stadt berührt«, die Meinungsbildung brauche aber Zeit. Von den anderen Fraktionen kam keine Antwort.

Benjamin Mück ist der Ernst der Lage durchaus bewusst: »Wir müssen sparen«, sagt er, »aber es ist eben auch die Frage: Wo setzt man an?« (GEA)