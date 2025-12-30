Wo das Altpapier aus Reutlingen und der Region landet

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Verpackungspapier, Karton und Wellpappe sind weitgehend aus Altpapier, aber auch Toilettenpapier, Papiertaschentücher, Küchen- und Papierhandtücher. Schreib- und Druckerpapier sowie Schulhefte und Büromaterial können aus Recyclingpapier bestehen, ebenso Zeitschriften und Magazine. Bei den Tageszeitungen ist das eindeutig. Sie bestehen zu 100 Prozent aus Altpapier, also auch der GEA. Doch bevor die frische Papierrolle in die Druckmaschinen des Druckzentrums Neckar-Alb in Betzingen montiert wird, passiert so einiges. Denn die tonnenschwere Rolle ist nur ein Teil einer seit vielen Jahren etablierten und erfolgreichen Kreislaufwirtschaft.

Doch zunächst an den vermeintlichen Anfang dieses Kreislaufes: Der beginnt dort, wo die meisten Menschen in Reutlingen und der Region am häufigsten mit Altpapier in Berührung kommen: an den Altpapiertonnen und -containern. Die sind blau oder grau, mit einem blauen Deckel. Es gibt sie in verschiedenen Größen zwischen 140 und 1.100 Litern Fassungsvermögen. Hinein dürfen: Zeitungen, Zeitschriften, Prospekte, Schreib- und Druckpapier, Hefte, Briefumschläge (auch mit Fenster), sowie Kartons und Wellpappe.

Nicht hinein gehören übrigens verschmutztes Papier wie etwa benutztes Küchenpapier, Servietten, Taschentücher, Pizzakartons oder Fast-Food-Verpackungen mit Fett- und Essensresten. Ebenfalls nicht in die Altpapiertonne dürfen: Back- und Wachs­papier, stark beschichtetes Geschenkpapier, Tapetenreste sowie öl- oder bitumenhaltiges Papier. Auch keine Aktenordner mit Metall oder Kunststoff, Fotopapier sowie Laminierfolien.

Weniger Altpapier, trotzdem volle Tonnen

Laut Landratsamt Reutlingen ist die Menge des Altpapieraufkommens in den letzten Jahren rückläufig. Was sich verändert hat, ist die Zusammensetzung des Altpapiers. Der Anteil von Verpackungspapier hat demnach zugenommen. Gleichzeitig ist die Menge an Katalogen oder Zeitungen zurückgegangen.

In der Regel sind die Altpapiertonnen dennoch gut bis prallvoll gefüllt, bevor die Entsorgungsunternehmen kommen und sie leeren. In der Stadt Reutlingen erfolgt das durch die Technischen Betriebsdienste (TBR) und im Landkreis Reutlingen teilen sich die Abholung die Unternehmen Alba sowie die Firma Gebr. Braig aus Ehingen. Alba sammelt das Altpapier in Metzingen oder Pfullingen ein, Braig leert die Altpapiertonnen unter anderem in Trochtelfingen, Lichtenstein, Engstingen oder Zwiefalten.

Zwischenstationen in Reutlingen und Metzingen

Danach machen sich die Lastwagen mit dem eingesammelten Material auf den Weg. Zunächst zu Zwischenstationen wie bei der Rohstoffverwertung RVR in Reutlingen, bei Alba in Metzingen und bei Remondis Neckar-Alb im Gewerbegebiet Mark West. An diesen Standorten wird das Altpapier für den Weitertransport bereitgestellt. Bei Alba geht die Sammelware nach eigenen Angaben weiter in die firmeneigene Papiersortieranlage nach Waiblingen. Dort werden sie zu Papierballen von etwa einer halben Tonne Gewicht verpresst und für die Papierindustrie aufbereitet. Laut RVR wird das eingesammelte Altpapier vom Firmenhof in Reutlingen hauptsächlich vom Papierhersteller Palm abgeholt. Gleiches gilt laut TBR für das Material, das bei Remondis auf seine Abholung wartet.

Die Papierfabrik Palm benutzt ausschließlich altes Papier, um neues Zeitungspapier herzustellen. Davor muss das Altpapier einige Prozesse durchlaufen. Foto: Steffen Schanz Die Papierfabrik Palm benutzt ausschließlich altes Papier, um neues Zeitungspapier herzustellen. Davor muss das Altpapier einige Prozesse durchlaufen. Foto: Steffen Schanz

Palm ist einer der ganz Großen in der Papierbranche und hat seinen Sitz in Aalen und mehreren Werken für Papierrecycling in Deutschland, England und Frankreich. Remonids und Alba gehören zu den größten Entsorgungsunternehmen in ganz Deutschland. Sie vermarkten das Altpapier an verschiedene Abnehmer. Konzernsprecher Dr. Jens Thieme nennt neben Palm unter anderem die Papierhersteller Progroup, Leipa oder DS-Smith. Doch das Altpapier aus dem Großraum Reutlingen und Tübingen geht zum allergrößten Teil zum baden-württembergischen Traditionsunternehmen Palm.

Palm hat nach eigenen Angaben zuletzt mächtig investiert in die Technik für sein Papierrecycling. Ein großes Palm-Werk befindet sich in der bayerischen Kleinstadt Eltmann bei Bamberg. Allein hier werden jährlich rund 600.000 Tonnen Altpapier angeliefert, verarbeitet und wieder zu Papier gemacht. Das Material, im Werk auch Sekundärrohstoff genannt, kommt aus ganz Deutschland, sogar aus dem Ausland. Aber eben auch der Anteil aus Reutlingen und dem Landkreis landet im Werk Eltmann.

Bevor aus dem angelieferten Altpapier wieder neues Papier entstehen kann, durchläuft das Material einen mehrstufigen Prozess. Von der Anlieferung, über die Trennung und Säuberung bis hin zum Rohmaterial für neue Papierrollen. Auf großen Förderbändern landet das Ausgangsmaterial erst, nachdem es die erste Qualitätskontrolle hinter sich hat. Denn bereits in der riesigen Anlieferungshalle wird überprüft, wie feucht oder wie verschmutzt die Ware ist. Entspricht die Ware nicht den Anforderungen, wird sie zurückgesendet.

Mehrere Recyclingschritte, viel Wasser

Von den Förderbändern geht es weiter zum sogenannten Pulper, einer Art riesiger Rührschüssel. In diesem Auflösebecken zerfällt das Altpapier in seine verschiedenen Bestandteile und wird zu einem dunklen Brei, der mehrfach zu immer feinerem Material gesiebt wird.

Die tonnenschweren Rollen aus Altpapier stehen im Druckzentrum Neckar-Alb bereit. Foto: Frank Pieth Die tonnenschweren Rollen aus Altpapier stehen im Druckzentrum Neckar-Alb bereit. Foto: Frank Pieth

Danach wird beim sogenannten »Deinking« die Druckerfarbe vom Papier getrennt. All diese Prozesse benötigen viel Wasser. Am Ende trennen sich Fremdstoffe, Schaum und eine Art grauer Faserstoff, der anschließend in der Papiermaschine zum Ausgangsmaterial für das Endprodukt Papier wird. Diese Papiermaschine ist ein technisches Ungetüm und etwa so hoch wie ein zweistöckiges Haus. Sie erledigt maschinell, was zu früheren Zeiten beim handgeschöpften Papier geschah.

Schließlich entsteht eine Art Papierbahn, die zu Hälfte noch aus Wasser und zur anderen aus Papierfasern besteht. Riesige, mit Filz beschichtete Walzen drücken und saugen schließlich das meiste Wasser heraus und das Material trocknet weiter aus, bis maximal nur noch acht Prozent Feuchtigkeit drinsteckt. Das Ganze muss dann noch geglättet, zugeschnitten und aufgerollt werden. Fertig sind die Papierrollen. Diese liefert Palm dann an das Druckzentrum Neckar-Alb in Betzingen, wo unter anderem der tägliche GEA, aber auch andere Tageszeitungen entstehen. (GEA)