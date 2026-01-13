Künstlerin plant Pop-up-Galerie in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Einen Fünf-Jahres-Vertrag zu unterzeichnen, »das war für mich utopisch«, sagt Irina Heinzelmann. Denn ihre Pop-up-Galerie in Selbstverwaltung trägt sich nur, wenn möglichst viele Künstler mitmachen. Dazu hat sie eine Ladenfläche in der Reutlinger Wilhelmstraße 117 ab Februar vorerst nur für vier Monate angemietet. Das Domizil des bisherigen Stilkonzepte!-Geschäfts wird demnächst frei. Dessen Inhaberin Irmgard Großmann zieht sich – wie ganz in der Nähe auch Kinitro – in ihren Stammsitz zurück, nach Betzingen. Die Vermieter der Wilhelmstraße 117 waren mit der kurzen Mietdauer und mit Heinzelmanns Konzept einverstanden. Dennis Zipperle von der Wirtschaftsförderung der Stadt Reutlingen hatte der freiberuflichen Fotografiekünstlerin hingegen nur langfristigere Flächen anzubieten. Aber das wäre für sie ein zu großes finanzielles Risiko.

Denn nachdem das Bundes-Förderprogramm ZIZ für die Belebung von Innenstädten, durch das vergangenes Jahr etwa Pop-ups wie die »W 109«-Galerie des Netzwerks Kultur, die »Pop-up-Academy« des American Store und das »Welt Raum«-Lokal des Vereins 3 Musketiere ermöglicht wurden, abgelaufen ist, erhält sie von der Stadt Reutlingen keine Unterstützung. Und auf zwölf Förderanträge, die sie an unterschiedlichen Stellen zur Realisierung des Projekts eingereicht hatte, erhielt sie zwölf Absagen.

»Ich wollte die Galerie von mir als Künstlerin für Künstlerinnen und Künstler gern riskieren«

Ihr ist bewusst, dass sie keine unternehmerischen Erfahrungen mitbringt. »Aber es gab Interesse von Künstlerseite. Deshalb wollte ich diese Galerie von mir als Künstlerin für Künstlerinnen und Künstler trotzdem gern riskieren.« Nach Rücksprache mit ihrem Mann war klar: »Wir ziehen's trotzdem durch! Für drei Monate. Wenn es gut läuft, komme ich Null auf Null raus.«

Dazu sollen sich Künstler an der Pop-up-Galerie nun zweifach beteiligen: mit ihren Arbeiten, die dort jeweils für einen Monat zu sehen sind, aber auch finanziell. Pro zwei Meter Wand- und bis zu 70 Zentimeter in den Raum hineinragender Fläche verlangt die 31-Jährige für vier Wochen Ausstellungsdauer eine »Teilnahmegebühr« von 250 Euro. Verkaufen die Beteiligten in dieser Zeit Werke, holen sie die Ausgaben bestenfalls wieder rein. Zumindest haben sie die Möglichkeit, mit anderen Kunstschaffenden der Bereiche Skulptur, Installation, Malerei, Fotografie und Mixed Media gemeinsam ihre Arbeiten mit wenig Aufwand öffentlich an einem zentralen Ort in der Fußgängerzone zu zeigen.

»Was ist das für eine Katastrophe, wenn Kultur Stück für Stück verschwindet!?«

Zweierlei treibt Irina Heinzelmann dabei an: die Erfahrung, dass sie bei Ausstellungen meist die jüngste und eine der wenigen weiblichen Teilnehmer ist, und die aktuelle Tendenz, dass Städte bei Kunst und Kultur den Rotstift ansetzen. Dem möchte sie etwas entgegensetzen. Denn: »So sterben die Kunst und Kultur Stück für Stück. Was ist das für eine Katastrophe!?« Auf kulturellem Schaffen und kulturellen Angeboten baue in der Gesellschaft doch so vieles auf, erklärt die zweifache Mutter.

Von der »Kufa« Kulturfahrschule – in Ulm bis zu »Plattform 11« in Metzingen: In anderen Städten wurden in der Vergangenheit künstlerische Pop-up-Lokalitäten von städtischer Seite durchaus unterstützt. Auch Heinzelmann erhielt von Stuttgart und Tübingen positive Rückmeldungen auf ihre Idee, aber ihr sei wichtig, ihrer Heimatstadt Reutlingen etwas zurückzugeben.

»Über zwei Meter Wand darf jeder Künstler selbst entscheiden, ich organisiere dazu je eine Vernissage«

Die Räumlichkeiten des Ladens, lang und schmal, seien für ihr Vorhaben ideal. Bevor in der Wilhelmstraße 117 aber Künstler ihre Werke hängen, stellen und installieren, wird sie dort mithilfe ihres Vaters renovieren. Dann plant sie für je einen Monat eine Gruppenausstellung zu einem vorgegebenen Thema: Im März sollen sich die gezeigten Arbeiten mit »Natur« auseinandersetzen, im April mit »Schwarz/Weiß« und im Mai mit »Kunst im Akt«. Zu jedem dieser Themen könnte auch die Pop-up-Galeristin Fotografien beisteuern, falls sich nicht genügend Mitstreiter finden. »Ich würde mir einen Mix aus allem wünschen«, sagt sie, ist sich aber bewusst, dass sich vielleicht nicht jeder aufstrebende Künstler die Teilnahme leisten kann. Deshalb wandte sie sich bereits ans Kulturamt, weshalb nun auch Künstler aus Partnerstädten mitwirken, und schrieb Freunde ihres privaten Netzwerks ebenso an wie soziale Institutionen, die Künstler mit seelischer, geistiger oder körperlicher Beeinträchtigung fördern.

Irina Heinzelmann leitet die Galerie, ist jeden Tag vor Ort, bietet Führungen an und organisiert für jede Ausstellung eine Vernissage – mit jeweils passender Musik. Zur ersten Eröffnung am 27. Februar soll die Sopranistin Sarah Markic zu Klavierbegleitung auftreten, zur zweiten am 4. April legt ein DJ auf und für die Vernissage der dritten Gruppenschau schwebt ihr der Auftritt eines Rocksängers vor – Kai Wahl von der St. Johanner Nu-Metal-Band Killing Notes - mit akustischer Gitarre. Zunächst sucht sie aber noch Teilnehmer für die »Pop-up-Galerie Irina Heinzelmann« - über eine Website und ihre Instagram-Seite. Die Galerie bietet pro Monat Platz für 16 verschiedene Künstlerinnen und Künstler. »Erst wenn alle Plätze besetzt sind und wir dann noch etwas verkaufen, geh' ich in den Gewinn«, meint sie. »Aber das ist wirklich mein Herzensprojekt. Mit meinem ganzen Mut oder auch meiner Blauäugigkeit: Ich will das unbedingt machen.« (GEA)

https://www.galerieheinzelmann.de/