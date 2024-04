Jubiläum: Festwoche des Degerschlachter Musikvereins startet

Bitte aktivieren Sie Javascript

DEGERSCHLACHT. Die Jubiläumsfeierlichkeiten zum 100. Geburtstag der Degerschlachter Blasmusik rücken näher: Start ist am Samstag, 27. April, ab 18 Uhr. Eröffnet wird der Abend um 19 Uhr von Oberbürgermeister Thomas Keck sowie einem »warm up« der Gastgeber. Im Anschluss gibt es Blasmusik der absoluten Spitzenklasse: »Die Kaisermusikanten« spielen traditionelle Blasmusik auf dem höchstmöglichen Niveau und in einem unverkennbaren Stil.

Weiter geht es dann am Dienstag, 30. April: Party total verspricht die Jubiläums-Dirndl-Party am Vorabend zum 1. Mai. Mit »Brassbrutal« und »Die Draufgänger« wurden zwei Bands engagiert, die garantiert für eine ultimative Partynacht sorgen werden. Bei Brassbrutal setzen die Bläser auf ein stabiles (und lautstarkes) Fundament aus Drums, Bass und E-Gitarre auf und sorgen so für den einzigartigen Sound. Noch einen drauf setzen dann die Draufgänger – die vier Jungs aus Österreich werden das Festzelt in Degerschlacht mit ihren millionenfach geklickten Hits endgültig zum Beben bringen.

Weiter geht’s gleich am nächsten Tag, dem 1. Mai, ab 11 Uhr mit dem traditionellen Tag der Blasmusik. Neben dem Musikverein Weilheim und einer Aufführung vom Tanzstern gibt’s an diesem Tag noch mal einen blasmusikalischen Leckerbissen mit der »Föhrenberger Blasmusik« zum Ausklang der Festwoche ab 17 Uhr. Daneben lockt bei schönem Wetter auch ein Rahmenprogramm mit Hüpfburg, Kinderschminken und vielem mehr. Der Eintritt an diesem Tag ist frei.

Alle drei Veranstaltungen finden in einem großen, beheizten Festzelt auf dem Freigelände neben der Auchterthalle in Degerschlacht statt. Tickets im Vorverkauf sind beim Reutlinger General-Anzeiger in Reutlingen oder per Mail unter tickets@gea.de mailto:tickets@gea.de erhältlich, sowie an der Abendkasse. Karten für die Kaisermusikanten gibt es im Vorverkauf nur bis Freitag, 16 Uhr. (awe/pr)