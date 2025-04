Landesehrennadel für Reinhard Wehrmann aus Degerschlacht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-DEGERSCHLACHT. »Wow, ich bin geplättet!«, sagte Reinhard Wehrmann. Wirklich alle hatten achtgegeben und so war die Verleihung der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg tatsächlich bis zur letzten Sekunde geheim gehalten worden. Wehrmann selbst hatte man berichtet, es gehe um eine Vereinsehrung. Am Dienstagnachmittag erhielt Wehrmann, der sich langjährig um den Männerchor Eintracht Degerschlacht 1897 verdient gemacht hatte, die besondere Auszeichnung aus der Hand von Oberbürgermeister Thomas Keck im Auftrag des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann.

Dr. Walter Tieringer vom Chorausschuss begrüßte unter den zahlreichen Gästen im Gemeindehaus der Evangelischen Kirchengemeinde in Degerschlacht auch Renate Ruck, Vorsitzende des Bezirks Achalm im Chorverband Ludwig Uhland, sowie die Vertretungen der benachbarten Vereine. Thomas Keck hielt die Laudatio und blickte auf die Verdienste zurück.

Reinhard Wehrmann war 1998 in den Verein eingetreten und von 2000 bis 2002 zweiter Vorstand. 2003 bis 2004 hatte er das Amt des Kassierers inne und übernahm im Februar 2005 bis 2025 den ersten Vorsitz. »Er erstellte den Internetauftritt, organisierte unvergessliche Konzerte und Feste und sorgte auch für Bühnenauftritte der aus Vereinsmitgliedern bestehenden Theatergruppe 'Degerschlachter Eulazwicker',« so Keck. Mit großer Einsatzbereitschaft und viel Organisationstalent habe Wehrmann sich für den Chor eingesetzt, wobei ihm die Pflege der Gemeinschaft mit einem offenen, konstruktiven Austausch immer sehr am Herzen gelegen habe. Wichtig sei ihm darüber hinaus auch die Initiative »Patenschaft für ein Stück Reutlingen«, die sich um die Verschönerung und Pflege öffentlicher Flächen im Stadtgebiet kümmert.

"Die Ehrennadel ist mehr als verdient", betonte auch Bezirksbürgermeisterin Ute Dunkl. "Reinhard Wehrmann hat eine Atmosphäre geschaffen, in der sowohl Musik als auch gute Gemeinschaft möglich waren." Stets habe er ein offenes Ohr für die Vereinsmitglieder gehabt. Obwohl die Anzahl der Sänger abnahm, seien Konzerte immer noch ermöglicht worden. »Die Ehrennadel ist ein Zeichen der Wertschätzung für große Hingabe und viele Stunden, in denen Entscheidungen zu treffen waren«, so Dunkl. Wehrmann selbst bestätigte, die Gemeinschaft sei ihm immer ein großes Anliegen gewesen und dankte für die Ehrung.

Für den musikalischen Rahmen sorgte natürlich der Männerchor unter der Leitung von Axel Göller. Munter und gutgelaunt intonierten die zehn Sänger »Willkommen«, »Frisch gesungen« und den »Bajazzo«. Etwas Wehmut schwang mit, denn offiziell hat sich der Verein zum 26. Februar 2025 aufgelöst. Regelmäßige Chorproben fanden seit Dezember nicht mehr statt, doch für die große Ehrung ihres Vorsitzenden war der Chor noch einmal zusammengekommen. Mit einem Sektempfang und einem reichhaltigen Buffett klang die Veranstaltung aus, bei der man noch lange zusammensaß. (GEA)