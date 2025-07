Dorffest in Degerschlacht mit Tanz bis in die Nacht

Das Dorffest in Degerschlacht bot Gelegenheit in geselliger Runde zusammenzukommen, Freunde zu treffen und neue Bekanntschaften zu schließen. FOTO: STADT

REUTLINGEN-DEGERSCHLACHT. »Was wäre die Stadt Reutlingen ohne ihre schönen Bezirksgemeinden«, betonte Bezirksbürgermeisterin Ute Dunkl in ihrer Eröffnungsrede. Bei strahlendem Sonnenschein eröffneten Baubürgermeisterin Angela Weiskopf, die in Vertretung von Oberbürgermeister Thomas Keck gekommen war, und Ute Dunkl zusammen mit dem Musikverein Degerschlacht das bunte Treiben beim Degerschlachter Dorffest.

Vielfältige Angebote der örtlichen Vereine lockten zahlreiche Besucher an. Das kulinarische Angebot ließ offenbar keine Wünsche offen und traf den Geschmack der Besucher. Zu den Höhepunkten des Tages zählten die Schauübung der Jugendfeuerwehr, die Liedvorträge der Auchtert-Schule und des Kinderhauses sowie der Auftritt der Tanzsterne. Zahlreiche Aktionen für Groß und Klein luden zum Mitmachen ein.

Die Freude darüber, in geselliger Runde zusammenzukommen, war überall zu spüren. Alte Freunde trafen sich, neue Bekanntschaften wurden geschlossen. Am Abend wurde es dann richtig voll – und selbst ein kurzer Regenschauer konnte der ausgelassenen Stimmung nichts anhaben. Die Eulen machten ihrem Namen alle Ehre. Es wurde getanzt bis spät in die Nacht. (eg)