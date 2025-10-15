Internet und Telefon in Teilen Reutlingens und Betzingens stundenlang ausgefallen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Mehrere Stunden lang ging am Mittwoch nichts mehr: In Teilen Reutlingens und des Stadtteils Betzingen waren Internet und Telefon ausgefallen. Wie ein Sprecher der Deutschen Telekom auf GEA-Anfrage mitteilte, fanden in der Nacht zuvor planmäßige Wartungsarbeiten statt, bei denen Teile der Technik sowie mehrere Kabel erneuert wurden.

»Dabei kam es vermutlich zu einer Beschädigung am neu eingezogenen Kabel oder zu einem Materialfehler«, erklärte der Sprecher. Von der Störung waren demnach auch Kunden anderer Anbieter betroffen, die über die Leitungen der Telekom versorgt werden. Wie viele Haushalte genau ohne Verbindung waren und welche Bereiche Reutlingens genau betroffen waren, konnte das Unternehmen nicht sagen.

Am Mittwochnachmittag teilte die Telekom mit, dass die Störung inzwischen vollständig behoben sei. »Alle betroffenen Anschlüsse funktionieren wieder einwandfrei«, so der Sprecher. »Wir bedauern die entstandenen Unannehmlichkeiten und danken unseren Kunden für ihr Verständnis«. (GEA)