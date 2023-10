Insektenausstellung mit Superlativen in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGN. Eine Spinnen- und Insektenausstellung für Kinder und Erwachsene wird am Sonntag, 15. Oktober, von 13 bis 18 Uhr in der Julius-Kemmler-Halle, Hoffmannstraße 8, gezeigt. Die Schau ermöglicht dem Besucher Einblicke in die Lebensweise dieser Tiere und räumt mit mancherlei Übertreibungen und realitätsfremden Darstellungen auf. Die Tiere befinden sich in entsprechenden Terrarien und Schaukästen.

Für jedes ausgestellte Tier gibt es detaillierte Beschreibungen. Fragen beantwortet das Ausstellungspersonal. Zu bestaunen gibt es die giftigste Spinne, die größte Spinne und die farbenintensivste Spinne der Welt. Außerdem sind das größte fliegende Insekt, die sogenannte Gespenstschrecke, und der größte Schmetterling, der Atlasfalter, zu sehen. (eg)