In Reutlingen steht Programm gegen Gewalt an Frauen im Mittelpunkt

REUTLINGEN. Im Rahmen des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen präsentieren mehrere Organisationen ab Mittwoch, 22. November, eine Veranstaltungsreihe, die auf verschiedene Weisen auf das Thema aufmerksam macht. Sieben Veranstaltungen setzen ein Zeichen gegen Gewalt, möchten sensibilisieren sowie zum aktiven Eintreten dagegen ermutigen. Den Auftakt bildet der Vortrag »Unser Schwert ist die Liebe – Die feministische Revolte im Iran« am Mittwoch, 22. November, um 19 Uhr in der VHS. Die Journalistin Gilda Sahebi beleuchtet feministische Proteste im Iran. Eine Anmeldung ist erwünscht unter www.vhsrt.de.

Bühnenprogramm und Vorträge

Am Donnerstag, 23. November, laden die Gleichstellungsbeauftragten von Stadt und Landkreis Reutlingen um 19.30 Uhr zum Bühnenprogramm »Dunkelziffer« des Künstlerduos Klaus Zeh & Adeline in den Spitalhof ein. Der Abend steht im Zeichen der Menschenrechte.

Mit dem Ersten Bürgermeister Robert Hahn findet am Freitag, 24. November, 16 Uhr, vor dem Rathaus das traditionelle Fahnenhissen statt. Kurzvorträge und Impulse vom Frauenforum Reutlingen und dem Netzwerk Gleichstellung runden die Veranstaltung ab. Um 18 Uhr laden das Frauenforum Reutlingen, der Verein Wirbelwind und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt und des Landkreises Reutlingen zu einem Get-together ins Alte Rathaus ein. Gezeigt wird der Film »Die ersten Frauen im Reutlinger Kreistag bis zur Kreisreform 1973«, initiiert vom Kreisarchivar Dr. Marco Birn und der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Cornelia Eger. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zu einem Austausch bei Essen und Getränken.

Stadthalle in Orange

Am Samstag, 25. November, beteiligt sich die Stadt an der UN-Kampagne »Orange the World«. Die Stadthalle wird an diesem Tag orange leuchten, und um 16 Uhr findet vor dem Rathaus eine Performance mit Licht gegen Gewalt an Frauen statt, durchgeführt von gÖrls e.V. und der Gleichstellungsbeauftragten.

Den Abschluss der Veranstaltungsreihe bildet das Fest »Aufrecht gehn« am Sonntag, 3. Dezember, um 19 Uhr im franz.K. Diese Kulturveranstaltung von und mit geflüchteten Frauen lädt alle Menschen in Reutlingen zum Staunen, Singen, Tanzen, Lachen und Trauern ein. Dietlinde Elsässer wird durch das Programm führen. Die Kooperationspartnerinnen der Gleichstellungsbeauftragten Reutlingens mit dem Frauenforum Reutlingen, dem DGB, dem AK Asyl, Wirbelwind Reutlingen, gÖrls e.V., Ferda International und dem franz.K möchten Frauen mit Gewalterfahrungen eine Bühne für Kunst und Kultur bieten. (eg)