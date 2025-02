Busfahrerstreik am ZOB in Reutlingen.

REUTLINGEN. Der Reutlinger Stadtverkehr wird am Freitag, 21. Februar, ganztägig bestreikt. Das teilt die Gesellschaft in einer Pressemitteilung mit. Damit folgen die Mitarbeiter einem Aufruf von Verdi. Von Betriebsbeginn bis - ende werden auch die Schnellbuslinie eXpresso X3 und die FES Schulbusse bestreikt. Es sind ausnahmslos alle Linien der RSV betroffen, heißt es in der Mitteilung. (eg)