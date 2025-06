»HandmadeART«: Markt für Design und Genuss am Sonntag auf dem Reutlinger Marktplatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Sonntag, 15. Juni, feiert die »HandmadeART« ihre vierte Auflage in Reutlingen. Von 11 bis 18 Uhr verwandelt sich der Marktplatz erneut in eine Fundgrube für Liebhaber von Design, Nachhaltigkeit und Genuss. Über 50 Aussteller aus der Region und ganz Deutschland präsentieren laut einer Mitteilung des Veranstalters handgefertigte Unikate, nachhaltige Produkte und kulinarische Köstlichkeiten – und das bei freiem Eintritt.

Bunter Warenmix

Bunt, frech und auffällig – die Highlights des Marktes: Mit dabei ist das Label Way of Anne, das Upcycling-Kleidung präsentiert, die Umweltbewusstsein und Design vereine, während das Label Kunsthandwerk im Wohnzimmer altem Leinen mit Blaudruck neues Leben einhaucht. Sabine Hohenester bringt aus München handgefertigte Magnete, darunter die Reutlinger Mutschel, mit. Und natürlich gehen wieder 20 einzigartige Duderino-Fahrradklingeln an den Start – von tierischen Motiven bis zu Gartenzwergen – exklusiv für Reutlingen, solange der Vorrat reicht.

Seit der ersten Stunde der HandmadeART in Reutlingen dabei, präsentiert Waschkunst auch dieses Jahr wieder eine vielfältige Auswahl an handgefertigten, veganen Naturseifen. Die Seifenhersteller werben mit hochwertigen pflanzlichen Inhaltsstoffen, die Seifen seien palmölfrei und in biologisch abbaubarer Verpackung erhältlich. Kulinarischer Neuzugang: die Genussmanufaktur Alb im Gläsle aus Albstadt-Pfeffingen mit handgemachten Spezialitäten im Glas, die den Geschmack der Schwäbischen Alb einfangen.

Die HandmadeART sei laut Presseankündigung weit mehr als ein Markt: Die Besucher können nicht nur einkaufen, sondern auch die Geschichten hinter den Produkten entdecken und mit den Machern ins Gespräch kommen.

Weitere Informationen gibt es im Internet auf der Website von »HandmadeART«. (eg)