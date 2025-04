Gottesdienste und Begegnungen an Ostern in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der Woche vor Ostern gedenken die Christen an den Leidensweg Jesu Christi, zu Ostern an seine Auferstehung. Die evangelischen Kirchengemeinen im Stadtgebiet Reutlingen laden zu ihren Gottesdiensten und weiteren Angeboten in der Karwoche und am Osterfest ein.

- Gründonnerstag

Im Mittelpunkt steht das gemeinsame Abschiedsmahl Jesu mit seinen Jüngern – das letzte Abendmahl. Gottesdienste mit einem solchen Abendmahl werden mehrfach gefeiert: um 18 Uhr im Gemeindezentrum Hohbuch, um 19 Uhr in den evangelischen Kirchen in Oferdingen, Orschel-Hagen und Sondelfingen sowie um 19.30 Uhr in der Marienkirche in der Innenstadt und in Bronnweiler, dort zudem mit Posaunenchor. In Sickenhausen wird ein Gottesdienst für Groß und Klein mit Abendmahl an Tischen angeboten, Beginn ist 18 Uhr. Mit der »Nacht der verlöschenden Lichter« wird ab 19 Uhr in der Katharinenkirche an die Verlassenheit Jesu in der Nacht des Verrats erinnert.

- Karfreitag

In der Karfreitagsliturgie gedenken Christen dem Leiden und Sterben Jesu am Kreuz. Die Karfreitags-Gottesdienste finden – wie gewohnt – zu den üblichen Sonntags-Gottesdienstzeiten statt. In diesen liturgischen Feiern wird nicht nur der Passionsgeschichte Jesu gedacht, sondern es wird auch das Abendmahl gefeiert. In Betzingen, Degerschlacht, Orschel-Hagen und in der Marienkirche wirken Chöre mit. Am Nachmittag findet um 15 Uhr eine Gedenkstunde zum Tod Jesu im Gemeindezentrum Hohbuch statt.

Um 17 Uhr beginnt im Matthäus-Alber-Haus ein Kreuzweg für Kinder und Erwachsene. Er endet in der Marienkirche. Dazwischen liegen Stationen mit Musik und biblischen Geschichten. Am Abend des Karfreitags erklingen in der Marienkirche um 19 Uhr Orgelbearbeitungen von Passionschorälen sowie Improvisationen.

In der Jubilate-Kirche in Orschel-Hagen wird auf 20 Uhr zu einem meditativen Abendgottesdienst mit Musik und Zeiten der Stille eingeladen.

- Karsamstag

Das zweitägige Osterfest beginnt mit den Feiern der Osternacht in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Um 20.30 Uhr wird in der Pomologie das Osterfeuer eingeholt und in die Kreuzkirche gebracht. Dort beginnt dann die liturgische Feier, die bis in den späten Abend hineinreicht. Im Jubilate-Gemeindezentrum kann die »Nacht der Nächte« von 18 bis 6 Uhr ganz bewusst erlebt werden mit Singen, Beten, Stille und Wache-Halten.

- Ostersonntag

Die anderen evangelischen Oster-nacht-Feiern machen in der Frühe des Sonntags erfahrbar, wie sich das Osterlicht in der noch dunklen Kirche ausbreitet. Sie beginnen um 6 Uhr in der Marienkirche, Jubilatekirche Orschel-Hagen, Pauluskirche Sickenhausen und Nikolauskirche Altenburg sowie um 6.30 Uhr in der Katharinenkirche, wo sich die Feier an den Gräbern auf dem Friedhof Unter den Linden anschließt.

Oft ist die Osternacht verbunden mit Tauferinnerung, Abendmahl oder einem Osterfrühstück. Die früheste Auferstehungsfeier auf dem Friedhof wird um 6 Uhr in Rommelsbach sein. Es folgen Feiern um 6.45 Uhr auf dem Friedhof Altenburg, um 8 Uhr in Betzingen, Bronnweiler, Gönningen, Oferdingen und Unter den Linden und um 9 Uhr auf dem Friedhof Sondelfingen. Oft wirken die örtlichen Posaunenchöre mit.

- Ostermontag

In den evangelischen Gemeinden werden im Stadtgebiet Formate angeboten, um die Osterfreude miteinander zu teilen: Um 10 Uhr werden in der Marienkirche und in Altenburg Predigtgottesdienste gefeiert, in Sondelfingen ist Prisma-Familien-Gottesdienst und am Gemeindezentrum Hohbuch startet ein Emmaus-Gang. In der Auferstehungskirche und im Gemeindehaus Ohmenhausen gibt es ab 9 Uhr Gottesdienste mit Osterfrühstück, in Degerschlacht beginnt dieses Angebot für Jung und Alt um 9.30 Uhr.

Eine Übersicht zu den Gottesdiensten gibt es auf der Homepage. (k)

www.reutlingen-evangelisch.de