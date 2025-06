Gemeinsam im Reutlinger Bürgerpark stricken

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Bereits zum zweiten Mal organisiert das Gustav-Werner-Forum den »World Wide Knit in Public Day«. Eingeladen sind alle Interessierten, sich dem Event unter freiem Himmel im Bürgerpark anzuschließen und sich mit anderen Handarbeitsbegeisterten übers Stricken, Häkeln, Sticken oder auch Nähen auszutauschen. Wer Lust hat, in Gesellschaft zu stricken beziehungsweise zu handarbeiten, bringt einfach seine eigene Arbeit mit, setzt sich dazu und werkelt los.

Dass Handarbeiten längst nicht mehr nur von der älteren Generation ausgeübt werden, hat sich spätestens seit Corona gezeigt. Viele, die in dieser Zeit zur »Nadel« gegriffen haben, sind dabeigeblieben, denn sie haben die positiven Eigenschaften des Hobbys für sich entdeckt: Entspannen, seine Kreativität in Farben und Materialien austoben und am Ende die Faszination erleben, ein schönes Unikat nur aus Nadeln und Faden fabriziert zu haben. Dabei handarbeitet man heute durchaus nicht mehr nur allein zu Hause, sondern – ganz im Gegenteil – gerne in Gemeinschaft und auch in der Öffentlichkeit, wie die vielen Stricktreffs in Stadt und Region oder jüngst auch das Strick-Kino-Event in Tübingen zeigen. Genau diesen Aspekt greift auch der »World Wide Knit in Public Day auf« – eine weltweite Veranstaltung der Strickcommunity, die jährlich am zweiten Samstag im Juni stattfindet.

Austausch über das gemeinsame Hobby fördern

Ziel ist es, Strickerinnen und Stricker regional zusammenzubringen und den Austausch und die Freude über das gemeinsame Hobby zu fördern – und damit im besten Fall noch mehr Menschen anzustecken. Denn Stricken ist durchaus ein Hobby für alle Generationen und für die ganze Breite der Gesellschaft. Bei Regen findet die Veranstaltung im Krankenhäusle statt. Während des Aktionstags kann auch die Dauerausstellung im Gustav-Werner-Forum besichtigt werden. (eg)

07121 278221 andrea.anstaedt@bruderhausdiakonie.de