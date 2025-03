Gebete in Reutlingen im Zeichen der Cookinseln

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Kia orana« in der Maori- Sprache heißt »hallo«. So begrüßen sich die Menschen auf den Cookinseln. Der südpazifische Inselstaat mit seinen 15 weit verstreuten Inseln und etwa 15.000 Menschen steht dieses Jahr im Mittelpunkt des Weltgebetstages, der in über 100 Ländern der Erde gefeiert wird. Er ist die größte christliche ökumenische Frauenbewegung und findet immer am ersten Freitag im März statt.

Jedes Jahr bereiten Frauen aus einem anderen Land die Liturgie vor, die dann von den übrigen übernommen wird. So entsteht ein Gebet, das an diesem Tag durch alle Zeitzonen rund um den Globus geht. Frauen aus Reutlingen und Umgebung sehen sich als Glied in dieser Kette und begehen den Tag mit mehreren ökumenischen Gottesdiensten (siehe Infobox). Mitglieder der Evangelischen Neuen Marienkirchengemeinde, der evangelisch-methodistischen Erlöserkirche und der katholischen Gemeinde Sankt Wolfgang bilden seit vielen Jahren im Stadtgebiet von Reutlingen ein Team und feiern abwechselnd in diesen Gotteshäusern, um auch hier die Idee der Ökumene zum Ausdruck zu bringen.

Wellenrauschen und Blüten zur Begrüßung

Die Frauen der Cookinseln, die dieses Jahr die Liturgie des Gottesdienstes vorbereitet haben, entführen die Gottesdienstbesucherinnen in ihr Paradies. Sie werden beim Betreten der Kirche mit Wellenrauschen und einer Blüte begrüßt. »Wunderbar geschaffen« haben die Frauen ihren Gottesdienst überschrieben und die Umschlagseite des Textheftes zeigt lachende Maorifrauen unter Palmen und Blumen am Strand sitzend mit traditioneller Handarbeit wie Quilten und Kokosfasern flechten beschäftigt. Vor dem Altar der Marienkirche symbolisieren blaue Tücher den Pazifik, dazwischen befinden sich mit Muscheln, Früchten und Blüten charakterisiert, die Cookinseln. Eine kurze Diashow schließt sich an.

Mit »kia orana« begrüßen sich zu Beginn des Gottesdienstes die Besucher. Es heißt mehr als »hallo«, sagen die Maori-Frauen: Mögest du lange und gut leben, mögest du wie die Sonne leuchten und mit den Wellen tanzen. Der Psalm 139, den die Frauen als Bibeltext ausgewählt haben, durchzieht den Gottesdienst wie ein roter Faden. Er spricht von der Einzigartigkeit der Schöpfung. Drei Maorifrauen erzählen von ihrem Leben in einem Paradies, das auch Schattenseiten kennt. Sie sprechen von ihren Ängsten, die mit dem Klimawandel und den damit zusammenhängenden Überflutungen und Zyklonen zu tun haben, oder von der Gefahr, ihre Maorikultur zu verlieren. Immer aber finden sie durch ihren tief verwurzelten Glauben Trost in der Aussage des Psalms: »Gott kennt uns, er ist mit uns, er schuf uns wunderbar«. Für die Gemeinde sind diese Aussagen, auf Plakaten an der Kanzel befestigt, sichtbar. In den traditionellen Liedern wird die Lebensfreude und der Glaube der Frauen der Cookinseln erlebbar. Bevor das »Vater unser« auf Deutsch gesprochen wird, erklingt es in der Maorisprache. Das soll die Verbundenheit mit den Frauen der Cookinseln zeigen.

Kollekte als Zeichen weltweiter Verbundenheit

Das Motto des Weltgebetstages ist: »informiert beten, betend handeln«. Die Kollekte ist ein sichtbares Zeichen weltweiter Verbundenheit und ermöglicht solidarisches Handeln über geografische, kulturelle und religiöse Grenzen hinweg durch die finanzielle Unterstützung von Frauenprojekten. Am Ende des Gottesdienstes erhalten die Teilnehmerinnen ein Gebetsbändchen, das sie sich gegenseitig um das Handgelenk binden, um dem Gegenüber diesen Zuspruch der Maorifrauen zu geben: »Auch du bist wunderbar geschaffen.« Nach dem Gottesdienst ist die Gemeinde zu einem gemütlichen Zusammensein mit Gedankenaustausch bei Gebäck und Tee eingeladen. (k)