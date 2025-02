GEA gewinnt erneut drei »European Newspaper Awards«

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Freude. Stolz. Bestätigung. Das Team des Reutlinger General-Anzeigers hat am Donnerstagmorgen die Nachricht erhalten, dass es auch bei der 26. Auflage des namhaften Zeitungswettbewerbs Preise gewonnen hat. Die Begeisterung ist vor allem deshalb riesig, weil an den ausgezeichneten Seiten sehr viele Kolleginnen und Kollegen mitgearbeitet haben.

Freibad-Saison erfrischend eingeläutet

Ziemlich erfrischend für die Leserschaft, aber offenbar auch für die ENA-Jury war die Seite vom 3. Mai 2024, mit der die GEA-Redaktion die Freibad-Saison eingeläutet hatte. Unter der Überschrift »Was Freibäder in der Region bieten« hatte Denis Raiser, stellvertretender Leiter der Online-Redaktion, zu 14 Freibädern die wichtigsten Informationen zusammengetragen - Saisonstart, Öffnungszeiten, Eintritt, Attraktionen und Wassertemperatur.

Mediengestalter Jan Maier gab der Seite mit übersichtlichen Textboxen und einem buchstäblich coolen Hintergrundfoto das spektakuläre Layout, was im Zusammenspiel letztlich zu einem ENA-Preis in der Kategorie »Visual Storytelling« führte.

Spektakuläre Seite vom Großbrand im Gewerbepark Achalm

Der Großbrand, der sich am 3. September im Reutlinger Gewerbepark Achalm ereignet hatte, war seinerzeit sofort Gesprächsthema in der ganzen Stadt, weil die Rauchsäule kilometerweit sichtbar war. Chefredakteur Kaya Egenberger war vor Ort und konzipierte für die Ausgabe am 4. September eine spektakuläre Seite.

Über dem freigestellten Foto der Rauchwolke und unter vier weiteren Fotos vom Ort des Geschehens wurden alle aktuellen Informationen zum Unglück gut strukturiert aufbereitet - inklusive Hinweise auf die Bildergalerie auf gea.de und auf das Video, welches auf der GEA-Instagram-Seite zu sehen ist. Die Aufschlagseite des GEA-Lokalteils vom 4. September wird mit einem Preis in der Kategorie »Sektionstitelseite Lokalzeitung« gewürdigt.

»Wegweiser«: Eine ausgezeichnete GEA-Wanderserie

Besonders viele Kolleginnen und Kollegen dürfen sich nun ENA-Preisträger nennen, weil sie an der GEA-Wanderserie »Wegweiser« beteiligt waren. Von Ende April bis Ende Mai 2024 wurden den GEA-Lesern sieben Seiten geboten, die das Thema Wandern in vielen Facetten beleuchteten. Jürgen Meyer widmete sich der Tradition der Wanderungen am 1. Mai. Marion Schrade gab auf einer Doppelseite einen imposanten Überblick über die Premium- und Qualitätswanderwege im Kreis Reutlingen.

Hans Jörg Conzelmann gab mit Unterstützung von zwei Experten Tipps, was alles an Ausstattung in den Wanderrucksack gepackt werden sollte. Miriam Steinrücken sprach für ihre Geschichte mit Maren Krumm, die dem Trendsport Extremwandern verfallen ist. Anja Weiß fasste Tipps und lohnenswerte Ziele für Wanderungen mit Kindern zusammen. Den Abschluss bildete das Thema Pilgern. Hierzu führte Karin Kiefhaber ein Interview mit Jakobsweg-Pilgerer Raimund Joos. Dieter Reisner sprach mit Wolfgangweg-Pilgerer Wolfgang Silver.

Die Gesamtschau der Wanderserie und die gute Zusammenarbeit zwischen Redakteuren, Fotografen, Mediengestaltern und Werbemarkt waren letztlich ausschlaggebend dafür, dass die GEA-Wanderserie »Wegweiser« mit einem European Newspaper Award in der Kategorie »Neue Serien, neue Konzepte« prämiert wird. (GEA)