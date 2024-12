GEA-Leser spenden rund 156.000 Euro an Hilfsverein

Das Schlussbild der Benefiz-Veranstaltung des Reutlinger Weihnachtscircus am 24. Dezember 2024. Durch dieses Event kommen jedes Jahr tausende Euro in die Kasse des Hilfsvereins. Von rechts: Entertainer Timo Marc, Katharina Breitenstein von Clowns im Dienst, Direktor Michael Sperlich und Iris Goldack vom GEA-Marketing.

REUTLINGEN. Was für ein schönes, verspätetes Weihnachtsgeschenk! Auf dem Konto des Hilfsvereins GEA-Leser helfen sind in diesem Jahr 155.987 Euro eingegangen. Das sind in Summe 1.770 große und kleine Spenden. Jede von ihnen hilft dem Verein dabei, dass er auch im kommenden Jahr bedürftige Menschen in Not aus dem Verbreitungsgebiet unterstützen kann. Die Summe setzt sich zum größten Teil aus den Geldbeträgen zusammen, die während der Weihnachtsspendenaktion überwiesen wurden. Aber auch übers ganze Jahr verteilt zeigen sich Menschen und Institutionen großzügig gegenüber dem GEA-Hilfsverein.

»Ich bin erneut von Herzen dankbar für dieses Ergebnis«, sagt GEA-Verleger Valdo Lehari jr., der auch der Vorsitzende des Hilfsvereins ist. »Die Bürgerschaft hat durch das starke Spendenaufkommen gezeigt, dass man Leuten helfen muss, die unverschuldet in Not geraten sind. Das ist ein Zeichen des Zusammenhalts in der Gesellschaft.« Eine große Summe wird seit Jahren vom Reutlinger Weihnachtscircus an GEA-Leser helfen gespendet. Immer am Morgen des 24. Dezember verzichten die Artisten auf ihre Gage, zudem spenden die Besucher Beträge ihrer Wahl. Da kommt einiges zusammen. In diesem Jahr gab's bei der Benefizveranstaltung sogar ein Rekordergebnis: 11.670 Euro wurden am Ende gezählt, die eine Hälfte - also 5.835 Euro - geht an den Hilfsverein, die andere Hälfte geht an Clowns im Dienst.

Der Hilfsverein wurde 1993 gegründet, hat im vergangenen Jahr also sein 30-jähriges Bestehen gefeiert. In der Satzung steht, dass der Verein Menschen hilft, die »in Not oder bedürftig« sind. Das Besondere am Hilfsverein der GEA-Leser: Die Spenden, die meist von Menschen aus der Region stammen, kommen auch ausschließlich Menschen zugute, die im Verbreitungsgebiet des Reutlinger General-Anzeigers leben.

Die Geschichten, die die Beiratsmitglieder bei ihren regelmäßigen Treffen zu lesen bekommen, zeigen, wie schnell Menschen in Not kommen können. Und wie schwer er dann oftmals fällt, sich aus dieser wieder zu befreien. Wenn das Schicksal zuschlägt, die Waschmaschine oder der Herd kaputt geht, kann das eine finanzschwache Familie schnell in die Bredouille bringen. In anderen Fällen sind es häusliche Gewalt, Trennung und Scheidung oder schwere Krankheit, die Menschen in die Zwickmühle bringen. Hier springt der Hilfsverein ein, leistet - nachdem ausführlich über die Fälle gesprochen wurde - finanzielle Hilfe. Brillen, Matratzen, Kühlschränke oder Stromrechnungen werden bezahlt. So kann Leid oft gemildert werden. Im Jahr 2024 wurden 82 große wie kleine Hilfsanträge bewilligt und somit 108.779 Euro an Spendenmitteln ausgegeben. (GEA)