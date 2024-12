Reutlinger Weihnachtscircus der Spenden-Rekorde

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Schneller, höher, weiter. Der lateinische Wahlspruch gilt in leicht abgeänderter Form auch für den Reutlinger Weihnachtscircus. Bei der Vormittags-Benefizvorstellung am Heiligen Abend ist wieder einmal der Rekord des Vorjahres geknackt worden: Eine Spendensumme in Höhe von 11.670 Euro ist am Dienstag zusammengekommen. Das sind deutlich mehr als die 9.326 Euro des letztjährigen Events. Die Summe setzt sich aus dem Verzicht der Artisten-Gagen, also dem Eintrittsgeld in Höhe von 10.720 Euro zusammen plus die von den Besuchern im Laufe der Vorstellung bar in die Spendentrommel gesteckten 950 Euro. Unterm Strich geht die Summe je zur Hälfte an den GEA-Leser-Hilfsverein und den Verein Clowns im Dienst.

Erhielt beim internationalen Zirkusfestival in Monte Carlo 2024 die höchste Varieté-Auszeichnung: Die Elefantenflüsterer-Nummer. FOTO: MEYER Erhielt beim internationalen Zirkusfestival in Monte Carlo 2024 die höchste Varieté-Auszeichnung: Die Elefantenflüsterer-Nummer. FOTO: MEYER

Die 5.835 Euro gehen an Leute in der Nachbarschaft von GEA-Lesern, »wo die Not besonders groß ist und die staatliche Unterstützung nicht reicht oder nicht greift«, so Iris Goldack vom GEA-Marketing, die den Betrag zusammen mit Zirkusdirektor Michael Sperlich und Entertainer Timo Marc im Finale verkündete. Der Klassiker unter den Wünschen für Menschen, die in der Region am Rande des Existenzminimums leben, ist eine größere Waschmaschine, ein neuer Herd oder Bettwäsche.

Clowns im Dienst e.V. wurden im Jahr 2000 gegründet. Die 17 ehrenamtlich pädagogisch ausgebildeten Mitarbeiter bringen Lachen und Leichtigkeit in die Kinderkliniken von Reutlingen, Tübingen, Filderstadt und Schwäbisch Gmünd. Neben schwer kranken Kindern werden auch Menschen in Pflegeheimen, insbesondere Demenzerkrankte, besucht. "Wir sind auf die verschiedenen Bedürfnisse der Patienten und ihrer Altersstufen geschult", sagt Katharina Breitenstein, die sich "wahnsinnig" über den Zuspruch freute. "Durch einfühlsame Zuwendung und Musik suchen wir gerade bei alten Menschen Zugang über die unterschiedlichsten Sinne.

Fliegende Artisten aus Chile sorgen für Nervenkitzel. FOTO: MEYER Fliegende Artisten aus Chile sorgen für Nervenkitzel. FOTO: MEYER

Noch bis 6. Januar gastiert der Weihnachtscircus an der Kreuzeiche täglich mit zwei Vorstellungen (15 und 19 Uhr), am Schlusstag nur um 11 Uhr. (GEA)