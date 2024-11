Aktuell Kurioses

Gönninger Familie entdeckt riesiges Wespennest und will es behalten

Als Richard Winkle in einem Stauraum in seinem Garten in Gönningen das fußballgroße Gebilde entdeckt, will er zunächst seinen Augen nicht trauen. Das silbergraue Wespennest beeindruckt ihn so sehr, dass er es behalten will.