Fragen zu Gebäck aus der Region: Reutlinger Schiedwecken zu gewinnen

REUTLINGEN. Bald ist es wieder soweit: Der alljährliche Reutlinger Schiedweckentag steht an. Viele Bäckereien bieten zu diesem Anlass die regionale Spezialität an. Serviert werden die Pasteten auch beim traditionellen Schiedweckenessen. Doch was hat es mit den herzhaften Blätterteig-Kreationen auf sich und wann findet der Schiedweckentag eigentlich genau statt? In unserem Quiz der Woche dreht sich alles um Köstlichkeiten aus Reutlingen und dem Schwabenland. Wer alle Fragen beantwortet, hat die Chance auf einen von zehn Gutscheinen für je zwei Schiedwecken des Café Sommer in Reutlingen. Viel Erfolg!