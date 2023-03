Flotte Feger in Aktion: Reutlingen ruft zur Stadtputzete

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Samstag, 18. März, ist wieder Reutlinger Stadtputzete: Für alle freiwilligen »Flotten Feger«, die an diesem Tag helfen, die öffentlichen Flächen vom Müll der Wintermonate zu befreien, richten die Technischen Betriebsdienste Reutlingen im Anschluss wieder ein Fest auf ihrem Betriebsgelände aus. Finanzbürgermeister Roland Wintzen eröffnet die Stadtputzete um 10 Uhr am Glashaus in der Pomologie.

Zur Mithilfe und Teilnahme an der Stadtputzete sind alle aufgerufen, die Freude an einer sauberen Umwelt haben. Die Teilnehmer erhalten alles, was sie für ihre Putzaktion brauchen: Müllsäcke, Handschuhe und Sammelgeräte werden im Vorfeld zur Verfügung gestellt. Nach erfolgter Putzete holen die TBR die gefüllten Müllsäcke an den vereinbarten Orten ab und entsorgen sie fachgerecht.

Die Anmeldung zur Stadtputzete nehmen die Organisatoren telefonisch oder per E-Mail entgegen. Hier erfährt man auch, an welchen Stellen im Stadtgebiet noch dringend Helfer benötigt werden, wenn man nicht selbst schon ein bestimmtes Putzgebiet im Sinn hat.

Teilnahme auch ohne Anmeldung

Aber auch ohne vorherige Anmeldung kann man teilnehmen: Am Veranstaltungstag um 10 Uhr an den offiziellen Treffpunkten. Hier gibt es ebenfalls Handschuhe und Müllsäcke und man kann direkt loslegen. Die Treffpunkte in der Innenstadt sind: Am Glashaus in der Pomologie, am Eingang des Kreuzeichestadions, an der Eishalle in der Rommelsbacher Straße, an der Gutenbergschule in Orschel-Hagen und am Scheibengipfelparkplatz auf der Achalm. Die Treffpunkte in den zwölf Reutlinger Stadtteilen können beim jeweiligen Bezirksamt erfragt werden.

Nach getaner Arbeit ab 12 Uhr sind alle »Flotten Feger« bei den TBR, Am Heilbrunnen 107, zum gemeinsamen Vesper eingeladen: Hier stehen Müllfahrzeug, Kehrmaschine und Hubsteiger zur Besichtigung bereit. Die »Süßen Frauen«, Schauspielerinnen des Blaumeier Ateliers aus Bremen, führen durch das Programm und werden alles Übrige für eine gute Unterhaltung aller Gäste tun. Ihre tatkräftige Unterstützung bei der Reutlinger Stadtputzete kann man auch schon vorher erleben: als Zimmermädchen und Putzexpertinnen sind Blaumeiers Süße Frauen ab 9.30 Uhr rund um den Marktplatz und die Marienkirche unterwegs und helfen den »Flotten Fegern« auf ihre Weise auf die Sprünge. Zu verdanken ist deren Auftritt der Initiative »Kultur vom Rande«, die das Blaumeier Atelier, zum Anlass der Stadtputzete, nach Reutlingen eingeladen hat: damit die Stadt nicht nur sichtbar sauberer, sondern auch sichtbar vielfältiger wird.

Dankeschön für jeden Feger

Als kleines Dankeschön erhält jeder »Flotte Feger« für die Teilnahme an der Stadtputzete darüber hinaus auch dieses Mal wieder ein kleines Geschenk: ein im Gebrauch sparsames und im Vergleich zu Flüssigseifenspendern abfallarm verpacktes und somit nachhaltiges Stück orangefarbene Naturseife.

Alle Teilnehmer der Stadtputzete können sich auch dieses Jahr wieder am Flotte-Feger-Fotowettbewerb beteiligen: die drei besten Fotos werden mit Geldpreisen in Höhe von 50, 75 und 100 Euro prämiert. Die Fotos können unter dem Stichwort »Flotte-Feger-Fotowettbewerb« per E-Mail eingesendet werden. (pm)

07121 303-5050

saubere.stadt@reutlingen.de