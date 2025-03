»Fit in den Frühling«: Verkaufsoffener Sonntag in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Frühling gibt sich dieses Jahr ein wenig schüchtern: Nur zögerlich linst er immer mal wieder um die Ecke. So richtig einkehren will er noch nicht. Auch für Sonntag sind die Vorhersagen, was die Temperaturen angeht, eher bescheiden (bis 13 Grad), aber, und das ist die gute Nachricht: Es soll sonnig und trocken werden. Also nichts wie raus und aktiv werden. Bestens geeignet wäre beispielsweise ein Besuch der Reutlinger Innenstadt, wo der verkaufsoffene Sonntag unter dem Motto »Fit in den Frühling« von 13 bis 18 Uhr viel zu bieten hat.

Programm der Sportvereine

Zahlreiche Reutlinger Sportvereine bieten auf dem Marktplatz und in der Rathausstraße ein abwechslungsreiches Programm an, das zum Mitmachen einlädt. Für die jungen Besucher gibt es ein besonderes Highlight, erzählt Jutta Fundel von der Arbeitsgemeinschaft Reutlinger Sportvereine: »Wir freuen uns, dass das Minisportabzeichen wieder angeboten wird. Außerdem können sich die Besucher auf ein kleines Schützenfest mit Bogenschießen und Lichtgewehr freuen«.

Auf dem Marktplatz erwartet die Besucher ein sportliches und mitreißendes Programm. Ein Fitness-Studio lädt zu vier Open Classes zum Mitmachen ein: vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen, für Jung und Alt. Für spektakuläre Showeinlagen sorgen wie in den Vorjahren auch die Dancing Shoes Reutlingen, die mit ihren Cheerleading-Auftritten gleich drei Mal begeistern. Ein besonderes Highlight für Tanzfreunde startet um 15 Uhr, wenn Tanzlehrer Fabrizio Laraia einen schwungvollen Line Dance-Kurs anbietet, bei dem jeder mitmachen kann.

Sportliche Angebote überall, wie im vergangenen Jahr die neue Sportart Fußball-Dart, die man am Tübinger Tor ausprobieren konnte. Foto: Foto: Archiv/Reisner Sportliche Angebote überall, wie im vergangenen Jahr die neue Sportart Fußball-Dart, die man am Tübinger Tor ausprobieren konnte. Foto: Foto: Archiv/Reisner

Neben diesen Aktionen zum selbst aktiv werden, gibt es für die Besucher auch Informationen und Tipps in Hülle und Fülle. Infostände rund um Gesundheits- und Präventionsangebote, Gewinnspiele und Fitness-Stationen laden zum Entdecken ein. Zudem sind Tipps für Outdoor-Aktivitäten in der Region zu finden. Neben den sportlichen Aktionen gibt es kulinarische Highlights – von herzhaften Street-Food-Spezialitäten bis hin zu süßen Leckereien. Erfrischende Getränke, darunter Cocktails und hausgemachter Eistee, runden das Angebot ab.

Einkaufserlebnis und neue Trends

Auch der Einzelhandel nutzt die Gelegenheit, um die neuesten Trends für den Frühling zu präsentieren. Christian Wittel, Vorsitzender von RT-aktiv, betont: »Der Frühling ist die perfekte Zeit für frische Inspirationen – sei es in der Mode oder im Sport. Der verkaufsoffene Sonntag verbindet diese Elemente und lädt dazu ein, Neues auszuprobieren, aktiv zu werden und gleichzeitig das besondere Einkaufserlebnis in Reutlingen zu genießen.« Viele Einzelhändler beteiligen sich an diesem Tag und haben sich spannende Aktionen dafür ausgedacht. Vom Glücksrad über das Wurfspiel bis zum Ostereier-Basteln reicht das Rahmenprogramm, viele locken die Käufer mit zusätzlichen Rabatten oder besonderen Schnäppchen.

Toskanischer Markt ist auch am Sonntag in Reutlingen. Foto: Archiv/Reisner Toskanischer Markt ist auch am Sonntag in Reutlingen. Foto: Archiv/Reisner

Der Platz vor der Marienkirche verwandelt sich einmal mehr in eine Piazza: Von Freitag bis Sonntag bringen der italienisch-deutsche Kulturverein »Stammtisch Pistoia« und der Reutlinger Städtefreundschaftsverein Amicizia Pistoia-Reutlingen toskanisches Flair mit Köstlichkeiten aus der Region Pistoia nach Reutlingen.

Trödelmarkt am Albtorplatz

Erstmalig wird zum verkaufsoffenen Sonntag außerdem ein Trödelmarkt am Albtorplatz stattfinden: Etwa 30 Anbieter werden dort ihre Stände aufbauen. Mit dabei haben sie Trödel, aber auch allerlei Schönes aus vergangenen Zeiten: Möbel, Kunst, Porzellan, Design und Werbung, Schmuck, Briefmarken, Münzen und Postkarten sowie antiquarische Bücher, Papier und Schallplatten. (GEA/pm)

