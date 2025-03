»Fit in den Frühling« lockt Tausende nach Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Gut, das Thermometer hätte noch ein paar Grad mehr anzeigen können. Dann wäre dieser verkaufsoffene Sonntag in wirklich jeder Hinsicht ein Erfolg gewesen. So war's zwar trocken, aber stellenweise dann doch ziemlich kalt - für Besucher wie für Aussteller. Sogar so windig, dass es manch' einem Aussteller die Give aways vom Tisch wehte. Egal, gestört hat das Wetter am Ende offenbar kaum jemanden. Sonst hätten sich um die Mittagszeit nicht tausende Menschen aus der ganzen Region durch die Gassen und Straßen Innenstadt gedrängt. Lange Schlangen an den Würstchenständen, großer Andrang auch bei den Eisdielen: Ganze Familien hatten das sonntagliche Mittagessen plus Nachtisch offenbar in die Innenstadt verlegt. Manch' ein Besucher hatte sogar ein Cocktailglas in der Hand.

Wer wollte, konnte sich beim Bogenschießen auf dem Marktplatz ausprobieren. Foto: Steffen Schanz Wer wollte, konnte sich beim Bogenschießen auf dem Marktplatz ausprobieren. Foto: Steffen Schanz

Die verkaufsoffenen Sonntage des Stadtmarketings StaRT sind immer ein Besuchermagnet für die Innenstadt. Liegt auch stark daran, dass für alle Sinne etwas geboten ist. Wer nicht essen wollte, konnte an diesem Sonntag shoppen: Teilweise uralte und kuriose Schätze beim Flohmarkt am Albtorplatz, Neues in den vielen geöffneten Läden, Leckeres aus Italien an den 15 Ständen des Toskanischen Marktes. Bei den Sport-Ausstellern, die ihre Stände aufgebaut hatten, gab's Rabatte und Gewinnspiele.

»Dancing Shoes« in Aktion auf dem Marktplatz. Foto: Steffen Schanz »Dancing Shoes« in Aktion auf dem Marktplatz. Foto: Steffen Schanz

Wer noch Energie übrig hatte, konnte diese an einzelnen Ständen loswerden: beim Bankdrücken, beim Bogenschießen oder an einer Wurfwand. Schließlich gab's auch noch was fürs Auge und fürs Ohr: Die »Dancing Shoes« Reutlingen hatten auf dem Marktplatz mehrere Auftritte, ebenso wie eine Line Dance Gruppe. Und wem's draußen zu trubelig und zu kalt war, der konnte ins Naturkunde- oder Heimatmuseum. (GEA)