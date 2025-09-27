Fassaden begrünen: Stadt Reutlingen unterstützt Hausbesitzer

Aus ihrem mit Blättern bewachsenen Haus schüttelt eine Frau aus einem Fenster ihre Decke aus. Umgeben von so viel Grün lässt es sich gut in den Tag starten.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wer seine Fassade begrünen möchte, kann sich ab sofort an die Stadt wenden. Auf der Homepage können sich Interessierte über die Grundlagen der Fassadenbegrünung informieren. Unterstützung gibt es auch vor Ort. In dicht bebauten und versiegelten Gebieten ist der Platz für Grünflächen und Baumpflanzungen oft begrenzt. Daher gewinnt die Begrünung von Fassaden zunehmend an Bedeutung. Sie bereichert ästhetisch das Stadtbild und kann das Mikroklima beeinflussen.

Durch Verdunstung und Beschattung können Fassadenbegrünungen die Umgebungstemperaturen und die Innentemperaturen von Gebäuden senken. Begrünte Fassaden bieten Lebensräume und Nahrungsquellen für Bienen, Schmetterlinge und Vögel. Sie tragen so zum Erhalt der Artenvielfalt bei und stärken das gesamtstädtische Ökosystem. Außerdem haben sie schallabsorbierende Eigenschaften.

Zwar ist eine finanzielle Förderung aufgrund der aktuellen Haushaltslage derzeit nicht vorgesehen, dafür aber Unterstützung: Hausbesitzer, die ihr Haus an der Straßenseite mit Kletterpflanzen begrünen möchten, können sich an das Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt wenden. Dessen Experten beraten vor Ort und helfen, wenn es darum geht, den Gehwegbelag für die Neubepflanzung zu öffnen. So soll die Fassadenbegrünung unkompliziert machbar sein. (eg)

www.reutlingen.de/ fassadenbegruenung gruenflaechenunterhaltung@ reutlingen.de