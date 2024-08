Fairnetz verlegt Stromleitungen in Reutlinger Steinenbergstraße

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Netzbetreiber Fairnetz verlegt in der Steinenbergstraße in Reutlingen in den kommenden Wochen Stromleitungen. Das teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Die Arbeiten beginnen - gute Witterungsverhältnisse vorausgesetzt - am Montag, 2. September im Bereich der Negelerstraße und ziehen sich bis zum Gebäude Nummer Sieben. Die Durchführung der Arbeiten erfolgt in Teilabschnitten. Zu jeder Zeit bleibt die Zufahrt für Rettungsdienste und Anlieger möglich. Das Unternehmen bittet trotzdem für mögliche Einschränkungen und Behinderungen um Verständnis. Für Fragen rund um die Baumaßnahme steht die Koordinationsstelle des Netzbetreibers unter der Telefonnummer 07121/582-3805 zur Verfügung. (pm/GEA)