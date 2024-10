Ex-Hurrikan: Strom in Betzingen weg, Mann in Hechingen schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN.Ex-Hurrikan »Kirk« hat in der Nacht und am frühen Donnerstagmorgen in Reutlingen und der Region für kräftige Windböen gesorgt, jedoch nur zu wenigen Einsätzen geführt, berichten Polizei und Feuerwehr. In Betzingen sorgte der Sturm dafür, dass am Vormittag etwa 15 Haushalte ohne Strom waren. »Ein großer Ast ist am frühen Morgen auf eine Niederspannungsleitung gefallen und hat einen Kurzschluss verursacht«, sagt ein Sprecher des Netzbetreibers FairNetz. »Die Leitung wurde dabei so stark beschädigt, dass der Strom abgeschaltet werden musste.« Mittlerweile haben Techniker den Schaden repariert, sodass die betroffenen Haushalte wieder mit Strom versorgt sind.

Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt ein 48-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagmorgen in Hechingen schwere Verletzungen. Der Mann war gegen 5:40 Uhr mit einem Audi in Richtung Sickingen unterwegs, als er einen aufgrund des Sturmes umgestürzten Baum bemerkte, der über die Fahrbahn gefallen war. Der 48-Jährige stieg aus, um den Baum von der Straße zu räumen. Diese Situation erkannte ein entgegenkommender BMW-Fahrer im Alter von 39 Jahren offenbar zu spät, sodass der BMW mit dem Baum kollidierte. Nach derzeitigem Kenntnisstand erfasste der Baum daraufhin den 48-Jährigen und verletzte ihn schwer. Der Mann musste nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht werden. Sein Auto, das ebenfalls vom Baum getroffen wurde, musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei insgesamt auf etwa 4.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Straße bis circa 7:30 Uhr voll gesperrt.

Baum fällt in Bad Urach auf parkendes Auto

In den Landkreisen Reutlingen, Tübingen, Esslingen und dem Zollernalbkreis stürzten mehrere Bäume auf Fahrbahnen, und Bauzäune sowie Schilder fielen um. In Bad Urach wurde laut Polizei ein parkendes Auto von einem umgefallenen Baum beschädigt. In Albstadt fiel ein Baum auf einen Schuppen. »Ansonsten wissen wir bisher von keinen größeren Schäden«, sagt die Polizeisprecherin. Bei den Aufräumarbeiten arbeitete die Polizei teilweise mit der Feuerwehr, Straßenmeistereien oder Bauhöfen zusammen. Die Reutlinger Feuerwehr rückte nur zu einem einzigen sturmbedingten Einsatz aus, berichtet ein Sprecher der integrierten Leitstelle. In der Sommerhaldenstraße musste am Donnerstagmorgen ein Ast beseitigt werden.

Probleme im Bahnverkehr

Der Sturm sorgte auch für Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Die S-Bahn-Strecke zwischen Stuttgart-Vaihingen und Filderstadt war wegen einer beschädigten Oberleitung gesperrt, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn mit. Es wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Zudem lag bei Freudenstadt ein Baum auf den Gleisen, was zu vereinzelten Zugausfällen führte.

Hurrikan »Kirk« war mit Windgeschwindigkeiten von 270 Kilometern pro Stunde einer von drei Wirbelstürmen, die in der vergangenen Woche an der Ostküste der USA eine Spur der Verwüstung hinterlassen hatten, bevor er sich auf den Weg nach Europa machte. Zwar hat sich der Sturm mittlerweile deutlich abgeschwächt, dennoch warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) weiterhin vor heftigen Sturmböen in Stuttgart und Orkanböen im Hochschwarzwald am Donnerstag. (GEA/dpa)

Transparenzhinweis: Die dpa hat zunächst von einem Baum auf Gleisen bei Tübingen berichtet. Laut GEA-Informationen ist dies aber nicht der Fall.